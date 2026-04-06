안호영·이원택, 전북 발전 해법 어떤 정책 내놓았나

민주당 전북지사 경선 후보 공약 비교 교통, 주거, 복지, 경제, 균형발전 등 5가지로 비교 안호영 “성장·교통·산업” vs 이원택 “민생·투자·균형발전”

안호영, 이원택 국회의원

안호영 국회의원과 이원택 국회의원의 양자대결로 치러지는 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보 선출을 위한 경선이 이틀 앞으로 다가왔다.

두 후보는 그동안 기자회견등을 통해 각각 전북의 미래 성장과 지역 균형발전을 내세우며 본격적인 공약 경쟁을 벌이고 있다.

공약들은 전북의 미래 비전을 두고 갈리고 있는데 안 후보는 광역교통망과 미래산업, 문화관광을 앞세운 성장 전략을, 이 후보는 대규모 투자펀드와 소상공인·보훈·생활복지를 묶은 민생 회복 전략을 내세우고 있다.

전북일보는 유권자들의 이해를 돕기 위해 두 후보의 공약을 5개 분야별로 정리해 봤다.

△ 교통분야= 안 후보는 전북의 가장 큰 과제로 교통과 산업의 동시 혁신을 꼽고 있다. 최근 제시한 ‘전북 30분 통합생활권 교통망’ 구상은 새만금과 전주, 익산, 군산 등 주요 거점을 하나의 생활권으로 연결해 이동 시간을 줄이고 지역 간 격차를 완화하겠다는 전략이다. 여기에 광역급행철도와 간선급행버스, 환승체계 개선까지 더해 전북형 광역교통망을 구축하겠다는 구상도 포함됐다.

이 후보는 철도망 확충이 핵심 공약으로 평가된다. 이 후보는 전라선 수서행 KTX 신설, 전주역 주차난 해소, 정읍역 추가 정차, 익산역 광역환승센터 건립 등을 통해 도내 어디서나 수도권과 주요 거점을 더 빠르게 연결하겠다는 구상을 내놓고 있다. 도내 시·군 간 접근성을 높이는 동시에 외부와의 연결성도 강화하겠다는 전략이다.

△ 주거 분야= 안 후보는 청년과 신혼부부가 안정적으로 머물 수 있는 도시환경을 만들고, 구도심과 신도심의 균형 있는 재생을 추진해 주거 선택지를 넓히겠다고 하고 있다. 단순 주택 공급보다 일자리와 교통, 생활 인프라를 함께 묶는 방식으로 접근하겠다는 것이다.

이 후보는 청년 주거문제를 직접 겨냥해 1000원 주택과 같은 저비용 공공주거 구상을 제시했다. 청년의 결혼·정착·복지를 묶은 패키지형 지원으로 생활비 부담을 낮추겠다는 방향이다.

△ 복지 분야= 안 후보는 교통망 확충이 곧 의료, 돌봄, 교육 서비스 접근성 개선으로 이어질 수 있다고 보고, 소멸 위기 지역과 거점 도시를 하나의 생활권으로 묶는 구상을 강조하고 있다. 이를 통해 도민이 실제로 체감할 수 있는 기본생활 여건을 높이겠다는 설명이다.

이 후보의 공약은 청년과 보훈, 취약계층 지원 축으로 짜여 있다. 특히 보훈수당 대폭 인상과 보훈 힐링공원 조성은 국가를 위해 헌신한 이들에 대한 예우를 강화하겠다는 공약을 내놨다.

여기에 청년 주거와 여성, 소상공인 지원을 더해 생활 전반의 부담을 낮추는 방향으로 정책을 구성하고 있다.

△ 경제 분야= 안 후보는 미래산업 유치와 지역 산업 재편이 핵심공약이다. 새만금과 전북권을 중심으로 반도체, 에너지, RE100 기업 유치 등을 추진해 일자리와 투자 기반을 넓히겠다는 청사진을 제시하고 있다. 전북의 산업 구조를 바꾸고 청년이 떠나지 않는 경제 생태계를 만들겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

이 후보는 대규모 투자펀드 조성을 통한 지역 자본 선순환 구조 만들기를 전면에 내세우고 있다. 20조 메가펀드 공약은 전북미래성장펀드와 국민성장펀드를 결합해 지역 산업과 기업에 자금을 공급하겠다는 구상이다. 동시에 전북페이 확대와 소상공인 지원책을 통해 민생경제를 직접 살리겠다는 방침도 제시하고 있다.

△ 균형발전 분야=안 후보는 14개 시·군을 권역별 경제공동체로 묶는 구상이 눈에 띈다. 새만금을 성장축으로 삼되, 그 성과가 특정 지역에 머무르지 않고 도내 전역으로 확산되도록 하겠다는 것이다. 전북새만금특별자치도 설치 구상도 이런 균형발전 전략의 연장선에 있다.

이 후보는 철도와 생활권 연결을 핵심으로 보고 있다.

도내 전역의 철도 접근성을 촘촘히 높여 수도권만이 아니라 전북 내부의 이동과 교류도 편리하게 만들겠다는 것이다. 도내 14개 시·군이 소외되지 않는 균형발전을 실현하겠다는 점에서, 생활기반과 교통망을 함께 묶는 접근이 두드러진다.

두 후보의 공약을 비교하면 안 후보는 교통과 산업, 공간 구조 개편을 통해 전북의 체질을 바꾸는 데 초점을 맞춘다면, 이원택 후보는 주거와 복지, 민생경제와 철도망 확충등 도민생활과 밀접한 부분을 개선하는 데 무게를 두고 있다. 경선 과정에서 어느 방향이 더 큰 공감을 얻느냐에 따라 향후 전북 도정의 색깔도 달라질 전망이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지