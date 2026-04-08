김의겸•김재준, 현대차 성공 투자 위해 ‘맞손’

8일 기자회견 통해 정책공조 밝혀

김의겸 군산 국회의원 재선거 출마예정자와 김재준 시장선거 예비후보가 8일 시청에서 기자회견을 열고 현대차 대규모 투자를 반드시 성공시키겠다고 밝혔다./사진=이환규 기자

“현대차 9조 투자, 반드시 성공시키겠습니다”

김의겸 군산 국회의원 재선거 출마예정자와 김재준 시장선거 예비후보가 손을 잡고 성공적인 현대차 투자를 이끌겠다는 각오를 전했다.

김 출마예정자와 김 예비후보는 8일 시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 군산의 미래가 달린 현대차 9조 투자를 위해 정책을 중심으로 힘을 모으는 공조 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

이들은 “지금 군산은 중대한 기로에 서 있다”면서 “현대차 투자라는 거대한 기회를 현실로 만들어내느냐, 아니면 과거처럼 문서 위의 약속에 그치게 하느냐의 갈림길에 있다”고 말했다.

이어 “지난 2월 27일 체결된 투자양해각서에는 ‘새만금 지역에 약 9조 원을 투자한다’는

내용만 담겨 있을 뿐 구체적인 사업 위치와 면적‧투자 규모‧단계별 계획은

향후 실시협약을 통해 확정될 예정“이라고 덧붙였다.

이들은 “이는 곧 사업 유치를 둘러싼 지자체 간 경쟁이 이제부터 본격적으로 시작된다는 의미”라며 “로봇‧AI‧수소 등 핵심 미래 산업이 군산에 자리 잡을 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 전했다.

또한 “이를 위해 중앙정부와 국회를 아우르는 정책 조정 능력을 바탕으로, 현대차가 요구하는 행정적·정치적 과제를 신속히 해결하는 실행 중심의 정책 시스템을 구축할 것“이라고 설명했다.

이들은 “이 역사적 기회를 반드시 살려내기 위해 ‘군산 재도약 정책 협약’을 추진하겠다”고 전했다.

그러면서 김 전 청장과 김 예비후보는△현대차 투자의 핵심 사업 군산 유치 △10년 지속가능한 젊은 산업도시 전환 △청렴과 신뢰’가 경쟁력이 되는 도시 조성 등을 추진하겠다고 강조했다.

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