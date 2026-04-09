민주당 전북 공천 ‘칼바람’…쇄신인가, ‘꼬리 자르기’인가

김관영 사건 연루된 청년 5명엔 후보 박탈…이원택·김슬지 논란엔 ‘결정’ 유보

윤준병 더불어민주당 전북도당위원장이 페이스북에 올린 글 갈무리.

더불어민주당 전북특별자치도당이 6·3 지방선거를 앞두고 공천 심사의 ‘칼날’을 본격적으로 꺼내 들었다. 도덕성 검증을 전면에 내세워 일부 후보자를 전격 배제했지만 현역 의원이 연루된 ‘식사비 대납 의혹’의 핵심 인물에 대해서는 판단을 유보하면서 당내 ‘고무줄 잣대’ 논란이 번지고 있다.

전북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 이재운·이하 공관위)는 9일 광역·기초의원 후보자 심의 결과를 발표했다. 공관위는 서류심사와 면접을 거쳐 △도덕성 △정체성 △의정활동 역량 △본선 경쟁력 등을 종합 평가했다고 밝혔다.

이번 심사에서 가장 눈에 띄는 대목은 김관영 지사의 ‘대리운전비 수령 사건’과 연루된 후보자들에 대한 일괄 탈락이다. 공관위는 지난해 11월 전주시 한 식당에서 김 지사로부터 대리운전비 명목의 현금을 받은 기초의원 및 출마 예정자 5명에 대해 경위서 제출과 대면 면접을 거쳐 후보 자격을 박탈했다.

윤준병 전북도당위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “관련 후보자 5명에 대해 자격을 박탈했다”고 했다.

그러나 공관위의 ‘엄정 심사’ 기조는 다른 사안에서 제동이 걸렸다. 이원택 전북지사 경선 후보가 참석한 자리에서 식사비 72만7000원을 대신 결제한 의혹을 받는 김슬지 전북도의원에 대해서는 후보자 결정을 ‘보류’했다. 비례대표 출신인 김 의원은 이번 선거에서 부안군 광역의원 선거구 출마를 위해 예비후보로 등록한 상태다.

지역 정가에서는 형평성 문제를 제기하는 목소리가 잇따랐다. 한 민주당 관계자는 “당원들 사이에서도 이번 처분을 납득하기 어렵다는 반응이 적지 않다”며 “돈을 건넨 사람보다 받은 사람이 더 무거운 처분을 받는 것이 상식에 부합하느냐”고 말했다. 또 다른 관계자는 “김관영 사건 당시에는 폐쇄회로(CC)TV 공개 당일 12시간 만에 제명 조치가 이뤄졌는데, 이번에는 핵심 행위자에 대해 증거 불충분을 이유로 판단을 미루고 있다”며 “이중적 기준이라는 비판을 피하기 어렵다”고 지적했다.

정치권 공방도 거세지고 있다.

전북지사 경선 후보인 안호영 의원은 “김관영 지사 사안에서 적용한 기준과 원칙이 이번에도 동일하게 적용돼야 한다”며 “김 의원의 결제가 특정 후보의 당선을 돕기 위한 것이었는지가 핵심이며, 사실이라면 공직선거법 위반 소지가 크다”고 주장했다.

조국혁신당도 논평을 내고 “민주당 텃밭에서 금품 의혹이 반복되고 있다”며 “도민의 분노가 결국 선거에서의 심판으로 이어질 것”이라고 밝혔다.

민주당은 두 사안의 성격이 다르다는 입장이다. 김관영 사건은 영상 등 물증이 명확한 반면, 이원택·김슬지 관련 의혹은 사실관계를 둘러싼 다툼의 여지가 있다는 것이다. 그러나 지역 정치권에서는 “이미 공천 기준이 흔들렸다는 인식이 퍼졌다”며 “지방선거를 앞두고 자초한 악재”라는 평가가 나온다.

한편 전북도당은 이날 광역의원 단수 추천 12곳, 경선 지역 23곳 등 총 35곳을 확정했다. 기초의원은 68개 선거구에서 경선을 치를 예정이다.

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