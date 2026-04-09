경선 강행 속 균열…전북서 표면화된 친청 vs 친명 양상

이원택 ‘혐의 없음’ 결론에도 안호영 반발…경선 중단·불참 가능성까지 거론 최고위서도 연기론과 강행론 충돌…전북 도지사 경선, 계파 갈등 표출 무대로

더불어민주당 정청래 대표가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다./사진=연합뉴스

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선이 시작됐지만, 경선내내 파열음이 나고 있다. 경선 강행 여부를 둘러싼 당 지도부 내부 충돌과 후보 간 공방이 맞물리면서, 이번 경선은 친청(친정청래)과 친명(친이재명) 간 갈등이 전면화된 양상이다.

민주당은 지난 8일 대구에서 열린 최고위원회의에서 이원택 의원의 ‘식사비 제3자 대납 의혹’에 대해 긴급 윤리감찰을 실시한 결과 “현재까지 개인 혐의는 없다”는 결론을 내렸다.

이에 따라 8일부터 10일까지 예정된 전북지사 본경선 일정도 그대로 진행 중이다. 그러나 비공개 최고위원회의에서는 “형평성 차원에서 경선을 연기해야 한다”는 의견과 “일정 강행이 불가피하다”는 입장이 맞서며 이견이 표출된 것으로 전해졌다.

당의 경선 강행 결정에도 불구하고 후보 간 공방은 더욱 격화되고 있다. 이원택 의원은 “허위·조작된 정치공작”이라며 의혹을 전면 부인한 반면, 안호영 의원은 “재감찰과 경선 중단이 필요하다”며 받아들여지지 않을 경우 중대한 결단 가능성까지 시사하고 있다.

일각에서는 경선 불참 가능성까지 거론되며 경선 자체의 정상 진행 여부에도 물음표가 붙고 있다.

이번 사태는 단순한 의혹 공방을 넘어 당내 계파 갈등이 전면으로 드러났다는 점에서 주목된다.

친청계로 분류되는 이원택 의원과 친명계로 평가되는 안호영 의원 간 충돌이 격화되는 가운데, 최고위원회 내부에서도 유사한 구도의 의견 충돌이 이어지며 전북 경선이 사실상 계파 대리전 양상으로 흐르고 있다는 분석이 나온다.

경선 혼란은 이미 예고된 흐름이었다. 당초 전북도지사 경선은 김관영 지사와 안호영·이원택 의원 간 3자 구도가 유력했지만, 김 지사가 ‘현금 제공 의혹’으로 지난 1일 전격 제명되면서 구도가 급변했다. 이어 이원택 의원 관련 의혹까지 불거지며 경선은 시작 전부터 연쇄 논란에 휩싸였다.

이 같은 양상은 다른 지역 경선과 맞물려 당내 갈등 구조를 더욱 선명하게 드러내고 있다. 경기지사 경선에서도 탈락 후보 측의 공개 비판이 이어지는 등 후유증이 나타나면서, 계파 기반이 약한 인물은 언제든 탈락할 수 있는 구조가 고착화되고 있다는 평가도 나온다.

여의도 정가 한 관계자는 “민주당 안에서 친청·친명이라는 계파 갈등이 겉으로는 크지 않은 것처럼 말해지지만, 물밑 경쟁은 분명히 존재한다”며 “이재명 정부의 성공을 뒷받침해야 한다는 큰 목표는 같더라도, 8월에 있을 전당대회를 앞두고 당권을 둘러싼 신경전이 커지는 시기인 만큼 지역 경선에서도 그 긴장감이 더 예민하게 표출되는 분위기”라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지