90대 입소자 학대 의혹⋯경찰, 요양보호시설 관계자 14명 조사 중

남원경찰서 전경. /전북일보 DB

입소한 노인을 학대했다는 의혹을 받는 요양보호시설 관계자들을 경찰이 조사 중이다.

남원경찰서는 노인복지법 위반 등 혐의로 남원시내 한 요양시설의 부원장, 요양보호사 등 14명을 조사 중이라고 9일 밝혔다.

이들은 지난해 9월께 요양시설 입소자 B씨(90대)에게 물리력을 행사하는 등 신체적 학대를 가한 혐의 등을 받고 있다.

지난해 12월 B씨의 자녀가 관련 사실을 고소했고, 경찰은 혐의가 있다고 판단되는 요양보호사를 송치했다.

이후 노인보호전문기관의 현장 실사 등을 통해 또 다른 학대 정황이 파악됐고, 이에 경찰은 요양보호사와 간호사 등 14명을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “시설장과 부원장에 대한 조사를 진행할 예정”이라며 “정확한 경위를 조사 중이다”고 말했다.

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