교수 채용 과정서 지원자 개인정보 유출한 교수 송치

전주덕진경찰서 전경. /전북경찰청

전주덕진경찰서는 개인정보보호법 위반 등 혐의로 도내 한 대학 교수 A씨를 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난 2024년 10월 대학교수 채용 과정에서 1차 합격자 B씨의 개인 정보를 다른 지원자 C씨에게 제공한 혐의를 받고 있다.

이러한 사실을 파악한 B씨는 경찰에 A씨와 C씨에 대한 고소장을 제출했던 것으로 파악됐다.

관련 수사를 진행한 경찰은 혐의가 있다고 판단되는 A씨를 검찰에 송치했다.

다만 B씨는 C씨를 불송치한 경찰의 결정에 이의를 제기한 상태인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “이의가 제기된 것은 맞다”며 “구체적인 사안은 밝히기 어렵다”고 말했다.

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