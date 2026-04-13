이재영 전북경찰청장 취임⋯"경찰 향한 도민 요구와 바람 경청할 것"

이재영 전북경찰청장. /전북경찰청

제38대 전북경찰청장으로 이재영 치안감이 취임했다.

이 청장은 순직 경찰 참배 후 별도의 취임식 없이 청사 내 대회의실에서 지휘부 간담회를 주재했다.

이 청장은 취임사를 통해 “전북경찰의 지향점을 도민에게 사랑받는 믿음직한 경찰로 둘 것”이라면서 “경찰을 향한 도민의 요구와 바람을 경청하고 도민이 체감할 수 있도록 행동하며, 도민이 신뢰할 수 있도록 실력을 갖추고 도민의 눈높이에 맞는 인권 중심 경찰로 나아가 달라”고 주문했다.

이재영 전북경찰청장은 1992년 경위(경대 8기)로 입직해 서울청 은평경찰서장, 경찰청 여성청소년과장·범죄예방정책과장, 전남청 자치경찰부장, 대전청 자치경찰부장, 중앙경찰학교 교수부장, 서울청 범죄예방대응부장, 경찰청 국제치안협력국장 등 주요보직을 두루 거쳤다.

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