‘결행·급제동·불친절’⋯시내버스 시민들 ‘불만’

최근 3년간 전주시에 관련 민원 5400여 건 접수 시 “암행순찰 추진⋯타 지자체 정책사례 검토도”

시민들이 시내버스를 이용하고 있다. /전북일보 DB

전주 지역 시내버스와 관련한 불편 민원이 해마다 이어지면서 운행 친절도 개선이 필요하다는 지적이 나온다.

전주시에 따르면 최근 3년(2023~2025년)간 접수된 시내버스 관련 민원은 5400여 건으로, 매년 1800건 정도가 접수되는 것으로 확인됐다.

가장 많은 민원은 무정차였으며, 이어 급정거와 급출발, 위험 운전 등이 접수된 것으로 파악됐다.

시민 박모(20대) 씨는 “버스를 타보면 유난히 급정거‧급출발이 잦은 몇몇 기사분들이 있는 것 같다”며 “이러한 상황에 좋지 못한 도로 노면 상태까지 겹치면서 버스에서 내리려다 넘어질 뻔했던 적도 여러 번 있었다”고 말했다.

김모(20대) 씨도 “배차 간격도 짧은 편이 아닌데 정차하지 않고 지나가 버리면 짜증이 날 수밖에 없다”며 “가끔 정류장 앞에 나와서 손을 흔들고 있어야 하나 생각한 적도 있다”고 전했다.

전주시청 누리집 자유게시판에도 “승객에게 화를 낸다”, “배차 시간을 지키지 않는 경우가 있다”는 등 시내버스 관련 불편 사항이 지속적으로 등록되고 있다.

이에 대해 전주시 관계자는 “모든 기사가 불친절한 것은 절대 아니다”며 “모니터링 결과 좋지 못한 운전 습관이 굳어진 일부 기사들에게 민원이 반복해서 들어오고 있는 상황”이라고 말했다.

이와 관련 경기도는 한국교통안전공단과 협력해 시내버스 교통안전문화 확산을 위한 데이터 연계를 추진하는 것으로 파악됐다.

교통안전공단은 시내버스의 운행 기록을 토대로 급가속, 급감속, 급회전 등 교통안전에 위협을 줄 수 있는 위험 운전 행위를 분석해 해당 데이터를 지자체에 제공할 예정이다.

한국교통안전공단 관계자는 “운수종사자의 운전습관 개선과 안전운전 유도, 교통사고 예방 등을 목표로 운행 기록 데이터 분석 결과를 지자체에 제공하는 역할을 수행할 예정”이라며 “이를 희망하는 다른 지자체가 있다면 협조할 방침”이라고 설명했다.

전주시는 시내버스 친절도 개선을 위한 암행 순찰을 진행하고 있으며, 한국교통안전공단과의 협업 등 타 지자체의 사례도 참고할 방침이라고 밝혔다.

전주시 관계자는 “암행 순찰 운영과 결과에 따른 재정 지원금 차등 지원 등 시내버스 운행 친절도를 높이기 위한 여러 조치를 진행할 것”이라며 “공단과의 협업 등이 어떤 조건으로 어떻게 이뤄지는지 등을 꾸준히 파악하고, 효과가 있다고 판단된다면 전주시 여건에 맞게 변형해 도입할 예정”이라고 전했다.

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