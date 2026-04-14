새만금 첨단벨트 등 10조 공급…150조 ‘국민성장펀드’ 2차 프로젝트 가동

금융위, 6대 분야 선정…차세대 바이오·소버린 AI 포함 새만금에 로봇·수소·데이터센터 집적…‘지역 거점’ 육성 첨단 생태계엔 5년 간 50조원…‘투자 사각지대’ 해소 총력

이억원 금융위원장이 14일 중구 예금보험공사에서 열린 국민성장펀드 2차 전략위원회에서 발언을 하고 있다. /연합뉴스 제공

정부가 150조원 규모의 국민성장펀드를 동원해 새만금 첨단벨트와 소버린 인공지능(AI) 등 국가 전략 산업에 본격적으로 자금을 수혈한다.

1차 메가프로젝트 발표 후 4개월 만에 나온 이번 ‘2차 메가프로젝트’를 통해 약 10조원 안팎의 자금이 현장에 공급될 전망이다.

금융위원회는 14일 ‘국민성장펀드 제2차 전략위원회’를 개최하고 미래 성장 동력 확보를 위한 6대 중점 지원 분야와 50조원 규모의 첨단산업 생태계 지원 방안을 확정해 발표했다.

이번 2차 프로젝트의 핵심 축 중 하나는 ‘새만금 첨단벨트’다.

정부는 새만금을 로봇·수소·데이터센터 등 첨단 산업이 집적된 지역 거점으로 조성하기 위해 집중적인 투자를 단행한다. 최근 현대차 등이 발표한 대규모 투자안과 연계해 시너지를 극대화한다는 구상이다.

새만금 외에도 △신약 상용화를 위한 차세대 바이오·백신 △프리미엄 시장 선점을 위한 OLED 디스플레이 △무인기 등 차세대 기술을 겨냥한 미래 모빌리티·방산 △자립형 데이터 생태계를 구축하는 소버린 AI △데이터센터 전력 공급을 위한 재생에너지 인프라 등 5개 분야가 선정됐다.

이억원 금융위원장은 “에너지 대전환에 기민하게 대응하면서도 적시에 대규모의 자금지원을 통해 첨단산업의 글로벌 경쟁력을 높여야 한다”며 “오늘 발표도 긴박한 자금 수요에 한발 앞서 대응하기 위한 것”이라고 강조했다.

정부는 이르면 다음 달부터 2차 프로젝트와 관련한 첫 투자 집행에 나설 계획이다.

금융위는 프로젝트 단위 지원 외에도 향후 5년간 50조원 이상을 투입하는 ‘첨단산업 생태계 지원 방안’을 병행한다. 자금은 민관합동펀드(간접투자) 35조원과 직접투자 15조원으로 나누어 집행된다.

민관합동펀드는 성격에 따라 20여 개의 자펀드로 세분화된다. △첨단 일반펀드(2조1500억) △특정 기능 펀드(1조6500억) △초장기 기술 펀드(8800억) △프로젝트 펀드(2조500억) 및 국민참여형 펀드(7200억) 등이다.

운용사 선정 방식도 대폭 개편된다. 정책자금 운용 경험이 없는 신규 운용사에도 참여 문턱을 낮추고, 첨단산업 관련 창업 경험이 있다면 실패 사례까지도 평가 요소에 반영하기로 했다.

이억원 금융위원장(가운데)이 14일 중구 예금보험공사에서 열린 국민성장펀드 2차 전략위원회에서 공동위원장인 서정진 셀트리온 회장(왼쪽), 박현주 미래에셋 회장(오른쪽) 등 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스 제공

이번 2차 프로젝트 발표는 글로벌 패권 경쟁이 치열한 첨단 산업 분야에서 기업들이 실기(失期)하지 않도록 ‘마중물’을 붓겠다는 의지로 풀이된다.

특히 새만금을 단순한 매립지가 아닌 ‘첨단 기술의 시험대’로 격상시킨 점이 눈에 띈다.

금융권과 산업계에서는 이번 조치가 민간 자본의 흐름을 유도하는 긍정적인 신호가 될 것으로 보고 있다.

한편, 정부는 2분기 중 운용사 선정을 마무리하고, 연말부터 본격적인 자금 공급을 시작해 민간 투자의 사각지대를 메워나갈 방침이다.

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