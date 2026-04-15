90평생 흔적 담은 60쪽⋯임무정 씨 소책자 출간

90여 년의 세월을 살아온 한 인물의 삶의 궤적 담겨 단순 회고록 넘어, 젊은 세대에게 전하는 삶의 가치

웃음으로 사는 삶 표지

“자신이 어떤 잘못을 저질렀을 때 ‘너 때문이야’라는 변명이 아니라 ‘내 탓이야’라고 말할 수 있는 사람, 멋쩍은 미소를 지으며 늘 남을 칭찬하고 배려를 아끼지 않는 사람. 나이 든 이들에게 꼭 필요한 삶의 태도 아닐까 생각해본다. 습관처럼 배려가 묻어나는 사람을 보면 그 따뜻한 마음에 행복해지고, 나 또한 따라 하고 싶어진다. 남을 헐뜯기보다 칭찬하며 살아가는 삶이야말로 결국 자신을 행복하게 만드는 지름길처럼 보인다.”(소책자 ‘웃으믕로 사는 삶’ 중 발췌)

90여 년의 세월을 살아온 한 인물의 삶의 궤적을 담은 소책자가 세상에 나왔다.

평생을 긍정과 웃음으로 살아온 임무정 씨가 자신의 삶을 돌아보며 기록한 소책자 <웃음으로 사는 삶>(대흥정판사)을 펴냈다.

총 60여 쪽 분량의 이 책은 임 씨의 90평생을 간결하면서도 진솔하게 담아낸 기록이다. ‘내가 태어난 고향’을 시작으로 학창 시절의 기억, 국방의 의무를 다했던 군 복무 시절을 담은 ‘육군 사병으로 지원 입대’ 등 개인의 삶을 따라가는 소소한 이야기들이 펼쳐진다.

이어 전북지방병무청 재직 시절 등 사회에서 활발히 활동했던 시기를 지나, 퇴직 이후의 일상과 경험, 그리고 다양한 에피소드가 이어진다.

특히 이번 소책자에는 2024년 본보 기사에 소개됐던 ‘의사 이기주의에 실망, 시신기부 약정 철회’ 관련 글과 당시 심경도 함께 실려 눈길을 끈다.

이 책은 단순한 회고록을 넘어, 젊은 세대에게 전하고자 하는 삶의 가치와 태도를 곳곳에 담고 있다는 점에서 의미를 더한다. 임 씨는 ‘인생의 중요한 세 가지’와 마지막 장 ‘조언의 말씀’을 통해 △당신에게 보내는 나의 메모 △이런 자세가 바람직합니다 △말 한마디 △우리 마음을 다스리는 글 등을 제시하며, 자신의 삶을 지탱해 온 신념과 철학을 전한다.

임 씨는 머리말에서 “사람의 죽음은 정해져 있고, 인생은 잠시 머물다 사라지는 안개와 같다”며 “빠르게 흘러가는 세월 속에서 내가 겪은 흔적들을 남기고 싶어, 걱정과 근심 없이 기쁘고 즐겁게 살아온 나의 이야기를 책으로 엮었다”고 밝혔다.

이어 “이 책을 읽는 독자들이 늘 기쁘고 즐거운 마음으로 성실히 살아가길 바란다”며 “무슨 일이든 할 수 있다는 자신감을 가지고 꾸준히 실천하며 용기 있게 살아가길 기원한다”고 덧붙였다.

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