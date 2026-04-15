본질을 향한 첫 질문⋯도명환 시인 ‘사랑이 죽은 밤하늘에 별을 쓰다‘ 출간

사랑·죽음·별 등 다섯 키워드 통해 인간 존재와 감정 탐색 간결한 언어로 복잡한 시대 속 본질 묻는 사유의 출발점 담아

사랑이 죽은 밤하늘에 별을 쓰다 표지. /사진=교보문고

“사람은 뾰족뾰족/ 사랑은 둥글둥글/ 사람이 사랑을 한다는 게/ 깎여 부드러워지는 것일까”(시 ‘사랑과 사람’ 전문)

삶의 본질을 향한 사유를 간결한 언어로 길어 올린 신예 시인의 첫 시집이 독자들과 만난다. 도명환 시인의 시집 <사랑이 죽은 빔하늘에 별을 쓰다>(신아출판사)가 출간되며, 사랑과 죽음, 그리고 존재의 의미를 탐색하는 내면의 기록을 담아냈다.

이번 시집은 다섯 가지 키워드 '사랑, 죽음, 밤하늘, 별, 쓴다는 것’을 축으로 구성됐다. 시인은 이 다섯 개의 주제를 통해 인간이 필연적으로 마주하는 감정과 사유를 교차시키며, 젊은 시선으로 세계를 응시한다. 각각의 시편은 거창한 서사보다 함축된 언어를 통해 감정의 결을 드러내며, 독자로 하여금 사유의 여백을 채우도록 유도한다.

도명환 시인

도 시인은 ‘시인의 말’에서 현대 사회를 “복잡하고 소란스러운 사회”로 진단하면서, 그와 대비되는 시의 본질적 특성을 강조한다. 그는 “시라는 미지의 문학은 단순하고 명료하다”며 “삶과 죽음, 현실과 이상, 선과 악 등 본질적인 것을 다루는 함축성은 마치 수학이나 물리학 공식과도 닮아 있다”고 밝히며, 시를 단순한 감정 표현의 도구가 아닌, 세계를 이해하는 하나의 방식으로 바라보는 인식을 보여준다.

특히 이번 시집은 시를 통해 자기 탐색의 여정을 시작하려는 시인의 의지가 뚜렷하게 드러난다는 점에서 주목된다. 그는 “아직 미숙하여 시를 많이 읽지도 않았고 시학이라는 세계에 본격적으로 발을 들이지 못했다”고 고백하면서도, 이번 출간을 계기로 “좀 더 시를 탐구하는 동기부여가 되기를 바란다”고 밝혔다. 이는 완성된 문학적 성취라기보다, 앞으로의 가능성을 향한 출발점으로서 시집의 의미를 부여한다.

다섯 가지 주제에 대한 선택 역시 시인의 내면적 경험과 긴밀하게 맞닿아 있다. 사랑에 대한 갈망과 진정한 의미에 대한 탐색, 극한의 상황에서 마주한 죽음의 공포와 유혹, 밤하늘과 별을 향한 동경, 그리고 글을 쓰는 행위 자체에 대한 호기심이 시적 세계를 형성하는 근간이 됐다. 시인은 이 같은 요소들이 “삶 속에서의 배움과 지적 여정을 통해 더욱 깊어질 것”이라며 앞으로의 변화를 예고한다.

도 시인은 2023년 6월 <백제문학>을 통해 문단에 등단했다.

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