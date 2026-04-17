민주당 부안지역 출마자들 ‘정책 연대’ 선언

이원택·권익현 등 광역·기초 ‘원팀’ 결성… RE100 산단·햇빛연금 등 핵심 공약 공유

더불어민주당 소속 부안지역 출마자들이 16일 6.3 지방선거 승리를 위한 정책연대를 선언하고 기념촬영을 하고 있다/권익현예비후보사무실

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속 부안지역 출마자들이 부안의 대도약과 선거승리를 위한 강력한 ‘정책연대’를 공식 선언했다.

이원택 전북도지사 예비후보와 권익현 부안군수 예비후보를 비롯한 부안지역 광역·기초의원 예비후보들이 지난 16일 부안읍 소재의 권익현 부안군수 예비후보 선거사무실에서 공동선언문을 발표했다. 참석자들은 부안 발전을 위해 도정과 군정이 하나로 움직이는 ‘원팀(One Team)’ 체제를 구축하기로 합의했다.

이들은 이번 정책연대의 최우선 과제로 부안의 지도를 바꿀 실질적인 경제 공약들을 내세웠다. 주요 내용으로는 △RE100 산업단지 조성 △수소 산업 육성 △신바람·햇빛연금 실현 △변산반도 관광산업 육성 등이 포함됐다.

이날 참석자들은 “부안을 대한민국 에너지 대전환의 중심지로 육성하고, 모든 군민이 잘 사는 ‘기본사회 부안’의 기틀을 확고히 다지겠다”며 부안의 미래 비전을 제시했다.

이번 연대의 핵심은 전북자치도와 부안군 유기적인 협력이다. 이들은 선언문을 통해 당선 후에도 도지사와 군수, 그리고 도·군의회가 원팀이 되어 군민이 체감할 수 있는 확실한 변화와 성과를 도출하겠다고 강조했다.

권익현 부안군수 예비후보는 “오늘의 정책연대는 부안의 미래를 책임지겠다는 진심어린 서약이라며 ”며 “검증된 실력으로 일 잘하는 후보들이 하나 되어 더 큰 부안을 만들겠다”는 포부를 밝혔다.

특히 출마자들은 갈등과 분열을 야기하는 비방정치를 단호히 거부하고, 오직 ‘정책’으로만 승부하겠다는 클린선거 원칙을 재확인했다. 구태정치를 청산하고 선진적인 선거문화를 정착시켜 군민들의 당당한 선택을 받겠다는 의지다.

한편 이번 정책 연대에는 도의원 예비후보를 비롯해 더불어민주당 소속 부안지역 기초의원 예비후보 전원이 참여했다. 지역 내 민주당 진영이 사실상 총결집한 것으로 평가된다.

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