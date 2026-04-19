‘이지콜’ 있다지만…전주지역 장애인들 “이동하기 불편해요”

이지콜 배차 지연 반복⋯예약 과정 복잡하고 대기시간 길어 주변 좁고 버스 가까이 정차 안 하는 등 정류장 접근성 미흡

17일 전주장애인종합복지관에서 장애인이 이지콜에 탑승하고 있다. /이상구 수습기자

전주 지역 장애인들이 이동하는 과정에서 여전히 큰 불편을 겪고 있다. 장애인 콜택시인 이지콜 배차 지연 문제와 버스정류장 접근성 등 장애인 이동권 보장이 여전히 미흡하다는 목소리가 나온다.

전주시에 따르면 현재 지역 내 장애인이 이용할 수 있는 교통수단은 저상버스 218대, 장애인 순환버스 4대, 이지콜 64대, 바우처 택시 50대 등 총 336대를 운행하고 있다.

최근 3년간 전주시 이지콜 이용건수는 매년 20만 건을 넘겼으며, 올해도 3월까지 1만 5000건을 기록했다.

이렇듯 장애인 교통수단 이용에 대한 수요는 꾸준하지만, 현장 여건은 이를 감당하지 못하며 이용자 불편이 이어지고 있다.

장애인과 보호자들은 병원 진료, 재활치료, 출퇴근 등 정해진 시간에 맞춰 이동해야 함에도 이지콜 호출 후 배차까지 장시간이 소요돼 일정을 제때 소화하지 못하는 일이 반복되고 있다는 것.

뇌병변 장애 아들을 돌보고 있는 박승혜(67) 씨는 “이지콜 예약 과정이 너무 복잡한데다 가장 가까운 차량이 배정되지 않아 하염없이 기다릴 때가 많다”며 “평균적으로 40분, 길게는 3시간까지 기다린 적도 있다”고 말했다.

현장에서는 이 같은 불편이 배차 구조와 차량 운행 여건에서 비롯된다는 목소리도 나온다.

이지콜 운전기사 곽재우(58) 씨는 “오전 병원 예약 시간대에는 호출이 한꺼번에 몰려 배차가 늦어지는 경우가 많다”며 “휠체어 탑승 보조와 고정 작업이 필요해 일반 택시보다 한 건당 소요 시간이 길 수밖에 없다”고 했다.

이어 “기사들도 이용자 불편을 잘 알고 있어 최대한 맞추려 하고 있지만 차량 수와 운영 여건상 한계가 있는 것이 현실이다”고 덧붙였다.

또한 휠체어 이용 장애인들은 시내버스 이용에 불편을 겪고 있다고 토로했다.

뇌병변 장애가 있는 시재천(56) 씨는 “저상버스도 부족하고 정류장 주변에 턱이 있거나 공간이 좁아 휠체어가 들어갈 수 없다”며 “버스가 정류장에 가까이 붙지 않고 정차하는 경우가 많아 사실상 시내버스 탑승이 불가능하다”고 강조했다.

이에 대해 전주시 관계자는 “이지콜은 올해 1대를 추가로 도입해 운행할 계획”이라며 “수요에 비해 공급이 부족한 것은 사실이지만, 장애인 이동권 보장을 위해 가능한 범위에서 개선책을 마련하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “저상버스 보급률은 57%로 전국 보급률 45%(2024년 기준)보다 더 높은 수준이다”며 “장애인의 안전한 승하차를 위해 정류장 환경을 개선하고, 승강장과 50cm 이내로 정차하도록 암행점검을 실시해 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 하겠다”고 전했다.

이상구 수습기자

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