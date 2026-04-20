“전북 방산클러스터 유치해야”…기업들 '한목소리'

20일 전주 한국탄소산업진흥원에서 더불어민주당 방산특별위원회 간담회에서 신경아 한국탄소산업진흥원 책임이발표를하고있다. /김영호 기자

전북의 방위산업 기업들이 체감할 수 있는 규제 개선과 산업 생태계 육성을 위해 도내 방산클러스터 유치 필요성이 제기됐다.

더불어민주당 방위산업특별위원회는 20일 전주 한국탄소산업진흥원 실용화지원1동에서 ‘전북 방산기업 혁신성장 간담회’를 개최했다.

이날 간담회는 김병주 민주당 방산특위 위원장과 윤준병 민주당 전북도당위원장을 비롯해 방위사업청과 전북특별자치도 관계자들이 참석해 지역 방산 산업 육성 방안을 논의했다.

특히 데크카본, LS엠트론, 다산기공 등 도내 주요 방산기업 관계자들도 참여해 현장의 애로사항과 정책 과제를 공유했다.

이번 간담회는 대한민국 안보 역량 강화와 전북의 방산 거점화를 동시에 겨냥한 현장 점검 성격으로 마련됐다.

이날 간담회에서는 기업들이 체감하는 규제 개선 필요성도 집중 제기됐다.

도내 방산기업들은 규제 개선과 산업 생태계 육성을 위해 방산클러스터 유치 필요성을 제기했다.

아울러 국산 소재를 활용하더라도 실제 무기체계 적용 과정에서 가격 경쟁력 측면에서 중국의 저가 공세가 걸림돌로 작용하고 있다는 지적이 나왔다.

이에 대해 김 의원은 “국산 소재가 우선 채택될 수 있도록 관련 법과 제도를 정비하겠다”고 밝혔다.

전북 방산의 경쟁력으로는 ‘융합형 클러스터’가 꼽혔다. 전주(탄소·센서), 완주(중기·계도), 새만금(실증)을 잇는 삼각 벨트를 기반으로 소재부터 완제품, 실증까지 이어지는 전주기 산업 구조를 갖추고 있다는 점이 강점으로 평가된다.

김 의원은 “전북의 기술 없이는 K-방산의 미래도 없다”며 “탄소소재와 드론, 센서 기술을 중심으로 방산 생태계를 고도화해 지역 경제의 새로운 성장축으로 만들겠다”고 강조했다.

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