안호영 “민주당 부실 감찰…청년 증언 토대로 재조사해야”

단식 10일 차…“식사비 대납 의혹, 정치 공세 아닌 진실의 문제”

더불어민주당 안호영 의원이 20일 국회 본관 앞 천막농성장에서 당 전북도지사 후보 경선과정에서 불거진 ‘식사비 대납’ 의혹과 관련한 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 전북도지사 후보 경선과정에서 불거진 ‘식사비 대납’ 의혹에 대한 공정한 조사를 요구하며 10일째 단식을 이어가고 있는 안호영 의원이 당 윤리감찰단의 앞선 감찰을 ‘부실·편파 감찰’로 규정하며 투명한 재조사와 경찰의 엄정한 수사를 강력 촉구했다.

안 의원은 20일 국회 본관 앞에서 기자회견을 갖고 “이원택 후보의 거짓 해명과 윤리감찰단의 성급한 판단이 당의 신뢰를 흔들고 도민의 상식과 눈높이를 배반하고 있다”고 비판했다.

이어 “감찰단은 핵심 당사자에 대한 충분한 확인 없이 ‘혐의 없음’ 결론을 내리고 경선을 강행했다”고 덧붙였다.

안 의원은 이달 18일 국회를 찾아 증언한 청년들의 사례를 들어 감찰 과정의 허점을 지적했다.

그는 “전북의 두 청년은 증언 전날인 금요일(17일)에야 처음으로 당의 조사를 받았다”며 “이것이 과연 제대로 된 조사인지, 서둘러 면죄부부터 준 것은 아닌지 정청래 대표에게 묻지 않을 수 없다”고 직격했다.

이어 청년들의 증언을 인용하며 “이 후보는 해당 자리에 끝까지 함께하며 단체 기념 촬영을 했고, 식사 자리에서 대화를 주도하며 지지를 호소했다는 구체적 증언이 있다”며 “해당 자리는 사전에 안내된 ‘청년 간담회’가 아니라 특정 후보를 위한 선거 운동 자리였다는 것이 청년들의 인식”이라고 강조했다.

안 의원은 이번 사태를 “정치 공세가 아닌 진실과 공정의 문제”라며 일각에서 제기되는 ‘조작설’이나 ‘배후설’에 대해 “진실을 말한 청년들을 위축시키려는 비겁한 겁박이자 모욕”이라고 강하게 반발했다.

그러면서 “청년들은 거짓말쟁이가 아니다. 오히려 당당하게 3자 대면까지 요구하고 있다”고 덧붙였다.

안 의원은 “정의를 훼손하며 얻은 승리는 결코 승리가 아니다”라며 “식사비 대납과 허위사실 공표 의혹은 이미 선거의 공정성을 심각하게 훼손했다"며 객관적 증거에 따른 철저한 수사를 통해 도민의 불신을 해소할 것을 촉구했다.

이어 “진실을 말한 청년들이 불이익을 받지 않도록 지키고, 이 용기가 헛되지 않도록 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

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