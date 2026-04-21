민주당 전북도당, 광역기초의회 비례 심사결과 발표

광역 4인, 기초 40인 등 총 44인 후보결정...경쟁력과 봉사 및 민주당 정체성 고려

더불어민주당 전북도당 로고/전북일보DB

더불어민주당 전북특별자치도당 비례대표후보자추천관리위원회(위원장 김보금)는 21일 광역 및 기초의회 비례대표 후보자 심사 결과를 발표하고 결과를 홈페이지에 공지했다.

비례공관위에 따르면 광역의회 비례대표 4인(정수 6인), 기초의회 비례대표 40인(정수 25인) 등 총 44인이 후보로 결정됐다.

광역의회 비례는 후보자의 경쟁력뿐 아니라 전북도민을 위한 봉사정신, 그리고 민주당의 정체성을 충실히 실현할 수 있는지를 종합적으로 고려했다는 것이 비례공관위의 설명이다.

노인과 여성, 청년, 장애인, 노동, 직능 분야별 여성 2인(강정희·윤해아), 남성 2인(김동우·박병철) 후보자를 확정했다. 광역의회 비례투표는 권리당원 100% 방식이고 1인 2표, 여성·남성 후보자에게 각 1표씩 행사하면 된다.

기초의회 비례대표는 지역별로 다양한 경선 구도가 형성됐다.

전주시는 5인이 참여하는 경선이 치러지며, 군산시는 7인이 경쟁하는 다자 경선 구도가 마련됐다.

익산시·김제시·완주군은 후보 기호가 확정된 상태이고 정읍·남원·진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안 등 일부 지역은 경선과 단수 확정이 혼재됐다.

기초의회 비례는 권리당원 50%와 지역위원회 상무위원 50%를 합산한 선거인단으로 진행된다.

투표는 1인 1표 방식으로 진행되며, 단수 후보 지역의 경우 별도의 투표 없이 후보가 확정된다. 다만, 비례대표 선거는 지역 특성에 따라 선거인단 구성이 다르게 적용된다. 복합 선거구(여러 시군 포함)의 경우다.

해당 지역 권리당원과 국회의원 선거구 상무위원이 참여하는데, 해당지역은 군산·김제·부안을, 정읍·고창, 남원·장수·임실·순창, 완주·진안·무주 등 4곳이다.

예를 들어 정읍시 비례대표 선출의 경우 권리당원 50%와 정읍·고창지역위 상무위원 50%가 투표하는 방식이다.

도당 비례공관위 관계자는 “비례대표는 특정 개인이 아닌 당의 가치와 철학을 구현하는 자리”라며 “도민을 대표할 수 있는 역량과 책임성을 중심에 뒀다”고 강조했다.

(민주당 전북도당 광역·기초 비례대표 후보자)(가나다순)

◇광역의회 비례대표

강정희(여) 윤해아(여) 김동우(남) 박병철(남)-이상 4인

◇기초의회 비례대표

전주시(정수4인) : 김수민, 송정옥, 신재석, 유시선, 정승인

군산시(정수3인) : 강수정, 김상영, 김영주, 김효신, 박귀배, 박다혜, 전기수

익산시(정수3인) : 이중연, 한명란

정읍시(정수2인) : 김경란, 김정용, 이정순

남원시(정수2인) : 김순복, 전인숙

김제시(정수2인) : 손정애, 정경원

완주군(정수2인) : 이미경, 이찬영, 최은규

진안군(정수1인) : 정점순, 한효임

무주군(정수1인) : 오순덕

장수군(정수1인) : 오미은, 이미자, 한선미

임실군(정수1인) : 박귀순, 박선옥, 서은주, 한순주

순창군(정수1인) : 한소용

고창군(정수1인) : 김보영, 김순순, 최선례, 최은서

부안군(정수1인) : 임정숙

-이상 14개 시·군 40인

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