정청래, '돈봉투 의혹' 임실군수 결선 개표 보류·조사 지시

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더불어민주당 정청래 대표는 21일 돈봉투 살포 의혹이 제기된 전북 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표를 보류하고 진상을 조사할 것을 지시했다.
민주당은 이날 언론 공지를 통해 이같은 정 대표 지시 사항을 전했다.
이에 따라 전북도당 선거관리위원회의 개표 보류와 중앙당 차원의 조사가 이뤄질 전망이다.
앞서 임실군수 경선에서 탈락한 성준후 예비후보는 이날 기자회견을 열고 한득수 예비후보 측 인사가 지역 주민에게 돈 봉투를 건넸다고 주장하며 윤리감찰을 촉구했다.
이에 대해 한 예비후보는 입장문을 내고 "돈봉투 의혹은 한득수 선거사무소와 아무런 관련이 없다"고 선을 그었다.
한 예비후보와 김병이 예비후보가 맞붙은 민주당 임실군수 후보 결선(20∼21일) 결과는 오는 22일 나올 예정이었지만, 개표 보류 등에 따라 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.
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