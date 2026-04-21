정청래, '돈봉투 의혹' 임실군수 결선 개표 보류·조사 지시

더불어민주당 정청래 대표가 21일 경남 통영시 욕지도에서 열린 도서민 생활여건 개선을 위한 주민 간담회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표는 21일 돈봉투 살포 의혹이 제기된 전북 임실군수 후보 경선의 결선 투표 개표를 보류하고 진상을 조사할 것을 지시했다.

민주당은 이날 언론 공지를 통해 이같은 정 대표 지시 사항을 전했다.

이에 따라 전북도당 선거관리위원회의 개표 보류와 중앙당 차원의 조사가 이뤄질 전망이다.

앞서 임실군수 경선에서 탈락한 성준후 예비후보는 이날 기자회견을 열고 한득수 예비후보 측 인사가 지역 주민에게 돈 봉투를 건넸다고 주장하며 윤리감찰을 촉구했다.

이에 대해 한 예비후보는 입장문을 내고 "돈봉투 의혹은 한득수 선거사무소와 아무런 관련이 없다"고 선을 그었다.

한 예비후보와 김병이 예비후보가 맞붙은 민주당 임실군수 후보 결선(20∼21일) 결과는 오는 22일 나올 예정이었지만, 개표 보류 등에 따라 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.

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