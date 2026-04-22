[속보] 전주 조지훈·군산 김재준·익산 최정호…민주당 단체장 후보 공천 완료

결선 투표 8곳 결과 발표…정읍 이학수, 남원 양충모, 완주 유희태, 진안 전춘성, 부안 권익현

클립아트코리아.

더불어민주당 공천으로 전북지역 기초단체장 선거에 나설 최종 후보 13명이 확정됐다.

민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회(이하 도당 선관위)는 22일 당내 경선의 결선 투표가 실시된 전주시장, 군산시장, 익산시장, 정읍시장, 남원시장, 완주군수, 진안군수, 부안군수 후보 경선 결과를 발표했다. 다만, ‘돈봉투 전달 의혹’으로 전날 정청래 당대표가 ‘개표 보류’를 지시한 임실군수는 후보는 확정되지 않았다.

이로써 민주당은 임실군수를 제외하고 도내 13개 시·군 단체장 후보 공천을 완료했다.

결선에서 승리한 시군별 후보자는 △ 전주시장 조지훈 전 전북도경제통상진흥원장 △ 군산시장 김재준 전 청와대 춘추관장 △ 익산시장 최정호 전 국토부차관 △ 정읍시장 이학수 현 시장 △ 남원시장 양충모 전 새만금개발청장 △ 완주군수 유희태 현 군수 △ 진안군수 전춘성 현 군수 △ 부안군수 권익현 현 군수 등이다.

앞서 진행된 경선에서 승리한 △ 김제시장 정성주 현 시장 △ 무주군수 황인홍 현 군수 △ 장수군수 최훈식 현 군수 △ 순창군수 최영일 현 군수 △ 고창군수 심덕섭 현 군수를 포함해 모두 13개 시군의 민주당 기초단체장 후보가 정해졌다.

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