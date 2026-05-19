전북애향본부 “RE100산단은 새만금이 최적지”

새만금서 결의대회

19일 새만금개발청사 앞에서 열린 RE100(재생에너지) 산단 새만금 유치 결의대회. /전북애향본부

전북애향본부(총재 윤석정)와 부안군애향본부(본부장 장용석)는 19일 시민사회단체 관계자 200여명이 참석한 가운데 군산 새만금개발청사 앞에서 RE100(재생에너지) 산단 새만금 유치 결의대회를 개최했다. 이들은 “RE100산단은 인프라와 연계망이 최적지인 새만금에 들어와야 한다”며 새만금 유치를 강력히 요구했다.

이날 결의대회는 김민석 국무총리와 김윤덕 국토교통부 장관, 송미령 농식품부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김홍국 새만금위원회 위원장, 신승규 현대차그룹 에너지정책 담당 부사장이 등이 참석, 새만금개발청에서 열린 새만금 대혁신 TF회의에 맞춰 개최됐다.

윤석정 총재는 “현대차그룹의 대규모 투자로 새만금이 호기를 맞고 있다”며 “미래 산업생태계는 재생에너지 공급 여부가 관건이 될 것”이라고 말하고 ”오래전부터 인프라를 구축해 온 새만금에 RE100산단이 꼭 유치되길 희망한다”고 강조했다.

이어 국무총리실의 민기 비서실장은 결의대회 도중 행사장을 방문 “여러분들의 요구와 결의를 김민석 총리께 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

부안=김동수기자

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