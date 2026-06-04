이남호, 교육감 선거 패배 승복…“전북 교육 위해 다른 방식으로 함께하겠다”

이남호 전 전북대학교 총장

제20대 전북교육감 선거에 출마했던 이남호 후보가 선거 결과에 승복하며 지지자들과 도민들에게 감사의 뜻을 전했다.

이 후보는 4일 “천호성 교육감 당선자께 진심으로 축하의 말씀을 드린다”며 “전북 교육의 무게를 짊어지는 자리인 만큼 무겁고도 값진 책임이라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “우리가 함께 꺼내 놓은 학력신장의 과제가 당선자의 임기 안에서 전북 학생들에게 실질적인 변화로 돌아오기를 진심으로 바란다”고 덧붙였다.

이 후보는 개표 결과를 지켜보며 지난 선거운동 기간을 되돌아봤다고 전했다.

그는 “‘우리 학생들이 굳이 서울 가지 않아도 되는 전북을 만들어 달라’던 도민들의 말이 아직도 귓가에 맴돈다”며 “그 마음에 끝까지 응답하지 못한 것에 대해 죄송하다”며 아쉬움을 드러냈다.

그러면서도 이번 선거가 전북 교육의 방향성을 제시하는 계기가 됐다고 평가했다.

이 후보는 “학력신장이 전북 교육의 핵심 의제가 됐다”며 “명품고와 지역특화 교육존, 교사 권익 보호 등 선거 과정에서 제시된 정책들이 이제는 전북 교육의 중요한 과제로 자리 잡았다”고 강조했다.

이어 “누가 교육감이 되든 이러한 숙제는 지워지지 않을 것”이라며 “전북의 학부모와 교사들이 이미 그 필요성을 확인했기 때문”이라고 했다.

이 후보는 자신을 지지해준 도민들과 선거 관계자들에게도 감사의 뜻을 전했다.

그는 “저를 믿어주신 모든 분들께 고개 숙여 감사드린다”며 “함께 뛰어준 선거운동원들과 캠프 식구들을 마음속에 오래 간직하겠다”며 “모든 것이 제 부덕의 소치로 비록 선거는 끝났지만 전북이 필요로 하는 자리에서 다른 방식으로 계속 함께하겠다”고 했다.

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