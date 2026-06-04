선거는 끝이 아닌 약속의 시작… 전북교육계 “이제는 현장 변화로 답해야”

전교조·전북교총·전북교사노조, 천호성 당선인에게 ‘교권 보호·현장 소통’ 주문

천호성 전북교육감 당선인

제20대 전북교육감 선거가 마무리되면서 전북 교육계가 새롭게 출범할 천호성 교육감 체제에 대한 기대와 과제를 잇따라 제시했다.

전북 교육 현장을 대표하는 전교조 전북지부와 전북교총, 전북교사노조는 각각 논평을 통해 당선을 축하하면서도 교권 보호와 학력신장, 학교 현장 지원 강화 등을 최우선 과제로 꼽았다.

전교조 전북지부는 교육정책의 핵심 주체인 교사들이 선거 과정에서 적극적으로 의견을 내기 어려웠던 현실을 언급하며 “교육을 가장 가까이에서 고민하는 교사들이 정작 교육을 논하는 자리에서는 주변인으로 머물 수밖에 없었다”고 아쉬움을 나타냈다.

전교조는 천호성 당선인에게 △교육활동 보호 강화 △현장과의 민주적 소통 △단체협약 복원과 노사 신뢰 회복 △입시 경쟁을 넘어 학생 삶과 성장을 지원하는 교육정책 추진 등을 주문했다.

반면 전북교총은 천호성 당선인의 핵심 과제로 ‘학교 현장 신뢰 회복’을 제시했다.

전북교총은 “학력 회복과 교육활동 보호, 학교 업무 정상화, 지역 간 교육격차 해소 등 어느 하나 가볍게 넘길 수 없는 과제들이 놓여 있다”며 “새 교육감 체제의 첫 과제는 현장의 신뢰를 회복하는 일”이라고 강조했다.

특히 교육감직 인수위원회에 현장 교사 참여를 보장할 것을 촉구했다. 전북교총은 “교실 현실을 모른 채 교육정책을 설계할 수 없다”며 “유·초·중등뿐 아니라 특수·보건·영양·상담교사 등 다양한 학교 구성원이 정책 설계 단계부터 참여해야 한다”고 주장했다.

교총은 또 악성 민원 대응체계 구축, 교육활동 침해 대응 강화, 현장체험학습 안전사고 발생 시 교사 개인 책임 완화, 학교 업무 재구조화, 기초학력 보장 정책 확대 등을 새 교육감의 주요 과제로 제시했다.

전북교사노조 역시 교사가 가르치는 일에 집중할 수 있는 환경 조성을 가장 시급한 과제로 꼽았다.

교사노조는 “무분별한 아동학대 신고와 악성 민원, 현장체험학습 과정에서 발생하는 민·형사상 책임으로부터 교사를 보호할 실질적인 제도적 장치가 필요하다”고 밝혔다.

또 학교안전과 교육복지, 정보업무, 체험학습 관련 업무를 교육지원청으로 이관하고 학교 행정업무를 대폭 줄여야 한다고 주장했다.

아울러 학력신장 정책과 관련해 “기초학력 보장과 학생 맞춤형 교육은 공교육의 당연한 책무”라면서도 “교사에게 일방적인 책임을 부과하는 방식이 아닌 교육여건 개선과 지원 중심의 정책이 필요하다”고 강조했다.

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