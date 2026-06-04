[금요칼럼]대한민국의 미래, 바다와 문화의 연결에 있다

박천억 SK오션플랜트 고문· 전 해군제독

지방균형발전의 목표는 단순히 산업과 인구를 지방으로 분산시키는 데 있지 않다. 그 근원에는 각 지역의 고유한 역사와 문화, 사람들의 삶과 정체성을 지켜내고 발전시키는 데 있다. 결국 지역이 살아야 국가가 살아남고, 지역문화와 역사가 존중받을 때 지속 가능한 균형발전도 가능해진다. 이제는 경제 규모만이 아니라 지역의 문화적 가치와 공동체 정신을 미래 경쟁력과 연결하는 방안을 고민해야 할 시점이다.

오늘날 대한민국의 성장 역시 단순한 경제 논리만으로 설명할 수 없다. 산업화와 민주화, 첨단기술 발전의 이면에는 한국인 특유의 공동체 문화와 교육열, 오랜 역사 속 생활문화가 자리해 왔다. 최근 세계인이 열광하는 K-컬처 또한 갑자기 만들어진 현상이 아니다. 우리의 음식과 예술, 공동체 의식과 정서가 오랜 시간 축적된 결과다. 결국 기술과 산업 경쟁력 역시 문화와 역사라는 토양 위에서 자란다.

근대사를 살펴보면 서양 문명의 발전 역시 해양을 기반으로 한 대항해 시대에서 출발했다. 영국과 네덜란드 같은 해양국가는 단순히 무역만 확장한 것이 아니라 의식주 등 생활문화와 금융까지 세계 질서의 중심으로 만들었다.

오늘날 양복 문화 속 소매 끝 단추 역시 영국 해군 문화에서 비롯되었다는 이야기가 전해진다. 당시 사관후보생들이 소매로 코를 닦는 행동을 막기 위해 단추를 달았고, 그것이 현대 신사복 문화로 이어졌다. 세일러복 역시 바다에서의 생존과 활동 효율성을 위해 만들어졌고 세계적 패션 문화로 발전했다.

음식문화도 해양과 함께 확산됐다. 영국 해군은 인도 항로를 통해 카레 문화를 받아들였고, 이후 군대와 항만도시를 중심으로 세계로 퍼졌다. 오늘날 세계인이 즐기는 카레 역시 해양 교류가 만든 대표 음식문화다.

문화와 상업, 예술의 결합도 흥미롭다. 런던의 상징적 공간인 Liberty London 백화점은 과거 전함에서 해체한 목재 갑판을 활용해 튜더 양식으로 건설된 것으로 알려져 있다. 해양과 산업, 예술과 상업이 결합하며 도시의 문화적 상징이 됐다. 결국 서양의 근대화는 바다를 통해 사람과 물자, 문화와 제도가 연결되며 이뤄졌다. 금융 시스템 또한 마찬가지다. 네덜란드는 해양무역 과정에서 주식회사 개념을 발전시켰고, 이는 오늘날 금융 시스템의 근간이 되었다.

대한민국 역시 삼면이 바다인 대표적 해양국가다. 그러나 우리는 오랫동안 바다를 어업과 물류 공간 정도로 인식해 왔다. 이제는 동·서·남해의 역사와 문화를 지역 발전 전략과 연결해야 한다. 남해안은 이순신 제독의 역사와 해전 문화가 살아 있는 공간이며, 서해는 고대 중국과 교역·문화 교류의 길목이었다. 동해 역시 북방과 일본을 연결하는 해양 교류 공간이었다. 이 같은 역사 자산을 관광과 콘텐츠, 교육·축제 산업과 연결한다면 지역은 성장 동력을 얻을 수 있다.

특히 미래 AI·디지털 시대일수록 문화의 중요성은 더 커질 가능성이 크다. 기술은 빠르게 공유되지만 문화와 정체성은 쉽게 모방할 수 없기 때문이다. 세계 청년 세대가 BTS 공연에 열광하고, 한국 음식의 건강성과 공동체 문화에 관심을 갖는 이유도 여기에 있다. 최근 세계 시장에서 주목받는 K-방산 또한 단순한 무기 생산이 아니라 한국 사회의 기술력과 조직문화, 민주주의 신뢰가 반영된 결과다.

결국 대한민국이 앞으로 나아가야 할 방향은 분명하다. 서양의 해양문화와 근대화 역사를 거울삼아, 우리는 지역의 역사와 문화를 미래 산업과 연결해야 한다. 그 과정은 세대와 지역, 산업과 문화가 갈등하는 구조가 아니라 화합과 연대 속에서 이루어져야 한다. 대한민국의 지정학적 조건인 삼면의 바다와 지역균형발전 전략이 함께할 때, 우리는 AI·디지털 시대에도 문화강국으로 성장할 가능성을 갖고 있다.

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