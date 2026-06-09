무주 계곡서 ‘알몸 활보’···"속옷도 없이 물장구"

Trend news
무주의 한 계곡에서 나체 상태의 남성이 활보하는 모습이 목격돼 보는 이들의 눈살을 찌푸리게 했다.
JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 지난 6일 무주산골영화제 참석을 위해 주차장에서 상영 장소로 이동 중 해당 장면을 목격했다.
A 씨는 “(나체의 남성을 보고)일본 애니메이션 진격의 거인 한 장면을 보는 것 같았다”며 당시 상황을 전했다.
그가 공개한 영상에는 계곡에서 물놀이하던 남성 두 명의 모습이 담겼고, 한 남성은 속옷조차 입지 않은 알몸 상태였다.
당시 계곡은 영화제 방문객들이 오가는 길목 인근에 위치해 적지 않는 사람들이 이를 목격한 것으로 전해졌다.
현재까지 영상 속 남성의 신원이나 이후 조치 여부에 대해서는 알려지지 않고 있다.
문준혁 인턴기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글