뛴 제9대 완주군의회 4년…소통과 발로뛰는 의정 실현

소통과 현장 중심 의정…생활밀착 입법·예산 감시·행정통합 적극 대응 정책 의회 위상 높였지만 지방소멸과 미래 성장동력 확보는 과제로

제9대 완주군의회 의원 당선자들이 당선증을 받고 기념촬영을 하고 있다. 완주군의회

완주군의회 의원들의 현장 의정 활동. 완주군의회

2022년 7월 출범한 제9대 완주군의회가 이달말로 4년간의 의정활동을 마무리한다. 지난 4년은 코로나19 이후 민생 회복과 지방소멸 위기, 완주·전주 행정통합 논란, 수소특화국가산업단지 조성 등 지역의 중대한 분기점이 겹친 시간이었다. 제9대 의회는 현장 중심 의정과 생활밀착형 입법, 집행부 견제 기능 강화에 주력하며 정책 의회로서 존재감을 키웠다는 평가를 받는다. 그러나 인구 감소와 청년 유출, 농촌 고령화, 미래산업 육성, 지방의회 전문성 강화 등 해결해야 할 과제도 여전히 산적해 있다. 이제 바통을 이어받을 제10대 완주군의회가 지난 성과를 계승하면서도 군민 통합과 지속가능한 성장 전략을 어떻게 완성해 갈지 새로운 시험대에 오르게 됐다.

제9대 완주군의회는 ‘군민과 소통하는 의회, 더불어 발전하는 완주’를 기치를 걸었다. 11명의 의원들은 조례 제·개정부터 예산 심의, 행정사무감사, 5분 자유발언, 건의·결의안 채택까지 지방의회 본연의 역할을 수행하며 군민 삶의 현장을 의정의 중심에 놓았다.

전반기에는 서남용 의장이 의회의 기틀을 다졌고, 후반기에는 유의식 의장이 ‘주민자치 1번지 완주’를 내세우며 군민과의 소통 확대에 집중했다. 사회단체 간담회와 현장 방문, 주민 의견 청취를 이어가며 탁상행정이 아닌 발로 뛰는 의정을 실천했다.

△생활밀착형 입법 강화… 정책 기반 다졌다

제9대 의회는 활발한 입법 활동으로 제도적 기반을 구축했다. 임기 동안 처리된 조례안은 총 2,400여 건으로 제8대 동기 대비 240% 이상 증가했다. 청년 지원과 노인복지, 장애인 권익 증진, 여성친화도시 조성, 농업인 소득 보전, 탄소중립 정책 등 군민 삶과 직결된 분야를 중심으로 제도 정비가 이뤄졌다. 지방소멸 위기 대응 차원에서 청년 정주 여건 개선과 귀농·귀촌 지원 확대, 홀몸 어르신 돌봄 강화에도 힘을 쏟았다.

수소특화국가산업단지 조성과 연계한 미래에너지 산업 육성 기반 마련에도 선제적으로 대응하며 완주의 미래 성장동력 확보를 위한 제도적 뒷받침에 나섰다.

완주군의회는 집행부에 대한 견제와 감시 기능을 강화했다. 예산 심의 과정에서 사업의 타당성과 시급성을 면밀히 따져 2022년 추경 23억5천여만 원, 2023년 추경 25억4천여만 원을 삭감했다. 이어 2024년과 2025년에도 각각 22억 원, 127억 원 규모의 예산을 조정하며 재정 건전성 확보에 집중했다.

행정사무감사에서는 매년 수백 건의 시정·개선 요구를 도출했다. 수소특화 국가산단, 농촌중심지 활성화 사업, 공공시설 운영 실태 등을 집중 점검하며 정책 개선을 유도했고, 주민 갈등 사안에 대해서도 대안을 제시하며 감시 기능을 충실히 수행했다.

△예산 감시·행정 견제… ‘곳간지기’ 역할 수행

완주군의회는 예산 심의 과정에서 사업의 타당성과 시급성을 면밀히 따져 2022년 추경 23억5천여만 원, 2023년 추경 25억4천여만 원을 삭감했다. 이어 2024년과 2025년에도 각각 22억 원, 127억 원 규모의 예산을 조정하며 재정 건전성 확보에 집중했다.

행정사무감사에서는 매년 수백 건의 시정·개선 요구를 도출했다. 수소특화 국가산단, 농촌중심지 활성화 사업, 공공시설 운영 실태 등을 집중 점검하며 정책 개선을 유도했고, 주민 갈등 사안에 대해서도 대안을 제시하며 감시 기능을 충실히 수행했다.

△행정통합 논란 속 “군민 뜻 최우선”

제9대 의회의 가장 큰 정치적 현안은 완주·전주 행정통합 문제였다. 통합 찬반 여론이 첨예하게 맞서는 상황에서 군의회는 “군민의 뜻이 최우선”이라는 원칙을 견지했다. 기자회견과 성명 발표, 주민 간담회 등을 통해 충분한 공론화와 객관적 검증 없는 일방적 추진은 바람직하지 않다는 입장을 분명히 했다.

읍·면 주민설명회와 사회단체 간담회 등에 참석해 주민 의견을 직접 청취하며, 통합에 따른 행정·재정·복지·농업 분야 영향을 면밀히 검토해야 한다고 강조했다. 군의회는 완주군의 독자적인 성장 가능성과 경쟁력을 지속적으로 강조했다. 수소특화국가산단 조성, 기업 유치 확대, 농업 경쟁력 강화, 문화관광 활성화 등을 통해 완주만의 자립 기반을 강화해야 한다는 점을 꾸준히 제시했다.

후반기 들어 유의식 의장은 행정통합 문제를 찬반 구도가 아닌 군민 행복과 미래 발전이라는 큰 틀 속에서 접근해야 한다고 강조하며, 군민 공감대와 충분한 공론화가 반드시 선행되어야 한다는 원칙을 이어갔다.

△ 현장 중심 의정활동 강화

제9대 의회의 가장 큰 특징은 ‘현장’이었다. 의원들은 농업 현장과 산업단지, 복지시설, 학교, 문화체육시설 등을 수시로 찾아 주민 의견을 청취했다. 집중호우와 폭설, 폭염 등 재난 상황에서는 피해 현장을 직접 점검하며 신속한 복구 대책 마련을 촉구했다.

13개 읍·면 주민 간담회를 통해 도로 정비와 배수로 개선, 교통 불편 해소, 안전시설 확충 등 생활 밀착형 민원 해결에도 적극 나섰다. 청년 창업 현장과 사회적경제 조직, 로컬푸드 직매장 방문을 통해 정책 지원 필요성도 점검했다.

청년 창업 현장과 사회적경제 조직, 로컬푸드 직매장, 복지 사각지대 현장 등을 직접 방문하며 정책 지원 필요성을 점검하고 실질적인 대안을 모색하는 데 힘써왔다. 군의회는 현장에서 수렴한 의견을 예산 심의와 조례 제·개정, 정책 제안으로 연계하며 ‘발로 뛰는 의회’ 실현에 집중했다는 평가를 받고 있다.

△정책 의회 존재감… 5분 발언 적극 활용

임기 동안 총 151건의 5분 자유발언과 539건의 건의안·결의안을 채택했다. 지방소멸 대응, 청년 유입 정책, 농촌 인력난 해소, 수소산업 활성화, 교통 인프라 확충, 교육환경 개선, 노인복지 강화, 소상공인 지원 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 중앙정부와 전북특별자치도의 협조가 필요한 현안에 대해서는 의원 공동 명의 촉구문을 채택하며 지역의 목소리를 대변했다.군의회 의원들은 지난 4년 동안 본회의 5분 자유발언과 건의·결의안 채택을 적극 활용하며 정책 의회로서의 역할을 강화했다.

제9대 의회 임기 동안 총 151건의 5분 자유발언과 539건의 건의안 및 결의안이 채택됐으며, 이를 통해 지방소멸 대응과 청년 인구 유입 정책, 농촌 인력난 해소, 수소특화국가산단 활성화, 교통 인프라 확충, 교육환경 개선, 노인복지 강화, 소상공인 지원 확대 등 다양한 현안이 공론화됐다.

특히 중앙정부와 전북특별자치도의 지원이 필요한 사안에 대해서는 의원 전원의 이름으로 촉구문을 발송하며 지역의 목소리를 적극 대변했다. 또한 의원들은 문제 제기에 그치지 않고 정책 대안과 개선 방향까지 함께 제시하며 실질적인 정책 의회 구현에 힘써왔다는 평가를 받고 있다.

△지방분권·주민자치 강화 노력

완주군의회는 지방자치법 전부개정 이후 변화된 지방의회 환경에 대응하며 의회 역량 강화에도 힘써왔다. 정책지원관 제도를 안정적으로 정착시켰고, 의회 인사권 독립에 따라 보다 전문적인 의회 조직 체계를 구축했으며, 의원 역량강화 교육과 정책 연구 활동도 확대했다. 특히 회의 공개 확대와 의회 홈페이지 운영 강화, 언론 브리핑, SNS 홍보 활성화 등을 통해 군민과의 소통 창구를 넓히며 열린 의회 구현에 힘썼다.

본회의와 상임위원회 활동 내용을 군민들이 쉽게 접할 수 있도록 정보 공개를 강화했고, 카드뉴스와 영상 콘텐츠 등을 활용해 의정활동을 보다 친근하게 전달하려는 노력도 이어갔다. 또한 주민 의견 수렴과 정책 제안 기능 강화를 위해 간담회와 현장 의견 청취 활동을 확대하며 주민자치 실현 기반 마련에도 집중했다.

지방의회 독립성과 전문성 강화를 위한 제도 개선 논의에도 적극 참여하며 지방분권 확대와 자치 역량 강화에 힘을 보탰다. 특히 군민들이 의정활동을 보다 쉽게 이해하고 참여할 수 있도록 의회 접근성을 높이는 데 주력하며 ‘군민에게 열린 의회, 소통하는 의회’ 구현에 집중했다.

△남은 과제… “성과 계승 넘어 미래 해법 찾아야”

제9대 완주군의회는 민생 현장과 정책 중심 의정을 통해 일정한 성과를 남겼지만 숙제 또한 적지 않다. 인구 감소와 지방소멸 대응, 청년 일자리 확대, 농촌 고령화 극복, 교육·정주 여건 개선은 여전히 시급한 과제다. 수소특화국가산업단지의 성공적인 안착과 미래 신산업 육성, 기업 유치 확대, 탄소중립 실현 역시 장기적 관점에서 지속 추진해야 한다.

완주·전주 행정통합 논란 이후 지역 공동체 통합과 사회적 갈등 치유도 중요한 과제로 떠오른다. 지방분권 확대 흐름 속에서 의회의 정책 역량과 전문성 강화, 군민과의 소통 확대 역시 더욱 요구되고 있다.

지난 4년 동안 제9대 완주군의회는 군민의 삶 가까이에서 현장을 누비며 정책 대안을 모색해 왔다. 이제 그 기록은 역사로 남는다. 성과는 계승하고 한계는 보완해 군민의 신뢰를 더욱 두텁게 만드는 것. 그것이 제10대 의회가 이어받아야 할 가장 큰 책무이자, 완주의 지속 가능한 미래를 향한 새로운 출발점이 될 전망이다.

유의식 완주군의회 의장

◇유의식 완주군의회 의장 인터뷰

유의식 완주군의회 의장은 제9대 완주군의회의 지난 4년을 “군민과 함께 호흡하며 발로 뛴 현장 중심 의정의 시간”으로 평가했다. 유 의장은 “11명의 의원 모두가 회의실보다 민생 현장을 더 자주 찾으며 군민의 목소리 속에서 답을 찾기 위해 치열하게 뛰어왔다”며 “군민과 가장 가까운 의회가 되기 위해 쉼 없이 달려온 시간이었다”고 회고했다.

가장 기억에 남는 의정활동으로는 집중호우 등 재난 현장을 꼽았다. 그는 “피해 주민들의 손을 잡고 복구 대책을 함께 고민했던 순간들이 지금도 생생하다”며 “의회가 곁에 있어 든든했다는 군민들의 한마디가 가장 큰 보람으로 남아 있다”고 말했다.

제9대 의회의 성과로는 생활밀착형 조례 제·개정과 철저한 예산 심사를 들었다. 유 의장은 “청년 정착 지원과 노인 돌봄 체계 구축, 수소산업 육성을 위한 기반 마련 등 완주의 미래를 준비하는 정책 토대를 다진 점을 의미 있는 성과로 평가한다”며 “군민 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 위한 제도적 기반 구축에 힘써왔다”고 강조했다.

의장직 수행 과정에서 가장 중요하게 생각한 가치로는 소통과 투명성을 제시했다. 그는 “의회는 군민의 뜻을 대변하는 기관인 만큼 현장의 목소리를 정책에 얼마나 충실히 담아내느냐가 중요하다”며 “본회의와 상임위원회 회의를 실시간 공개한 것도 군민과의 소통을 강화하기 위한 노력의 일환이었다”고 설명했다.

완주·전주 행정통합 문제와 관련해서는 “완주의 미래가 걸린 중대한 사안인 만큼 가장 중요한 기준은 군민의 뜻”이라고 밝혔다. 이어 “군민 공감대와 충분한 의견 수렴 없는 일방적인 통합 추진은 바람직하지 않다는 원칙을 일관되게 유지해왔다”며 “완주의 정체성과 경쟁력, 미래 성장 가능성을 충분히 고려하고 갈등과 분열이 아닌 군민 화합과 지역 발전이라는 큰 틀에서 접근해야 한다”고 강조했다.

유 의장은 “지난 4년 동안 제9대 완주군의회에 보내준 군민들의 신뢰와 성원에 진심으로 감사드린다”며 “따뜻한 격려와 때로는 따끔한 질책이 의회를 올바른 방향으로 이끄는 힘이 됐다”고 말했다. 이어 “비록 제9대 의회의 공식 임기는 마무리되지만 앞으로도 군민 행복과 완주 발전을 위해 각자의 자리에서 책임을 다하겠다”며 군민들의 건강과 행복을 기원했다.

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