국민연금공단, 아·태지역 5개국 대면 국제연수 진행

국민연금공단(이사장 김태현)이 OECD 대한민국 정책센터와 보건복지부, UNESCAP이 공동으로 주최한 '제9차 아·태지역 공적연금 국제연수과정(The 9th Annual Training Course on Public Pension in Asia/Pacific)'을 26일까지 개최한다.

2022년 7월 연금제도를 시행한 캄보디아를 비롯한 5개국 14명의 정책담당자 및 실무자가 한국의 국민연금제도 확대·발전 경험 및 운영 노하우를 배우고자 한국을 찾았다. 참가국은 캄보디아, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 태국이다. 연수는 국민연금제도와 기금관련 정책에 대한 강의, 워크숍, 현장 견학 등으로 구성되었고, 이를 통해 연수 참가국들이 자국의 과제와 이슈를 공유하고 선진 사례를 접할 수 있도록 했다.

김태현 이사장은 “공단은 연금제도를 전 국민 대상으로 확대·정착시킨 훌륭한 경험을 바탕으로 한 이번 연수를 통해 연금제도 정착을 바라는 아·태 국가들에 많은 도움이 될 것으로 기대된다“며, ”앞으로도 국민연금 제도 운영 노하우와 경험이 필요한 국가와 지속적으로 협력해나가겠다“라고 말했다.

