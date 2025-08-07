전주 모래내시장 ‘치맥가맥 페스티벌’ 22~23일 개최

전북일보 자료사진

전주 모래내시장에서 오는 22일과 23일 ‘제8회 치맥가맥 페스티벌’이 열린다.

치맥가맥 페스티벌은 이틀간 매일 오후 6시부터 11시까지 진행되며, 시원한 맥주와 함께 시장에서 직접 만든 바삭한 치킨과 다양한 먹거리들을 한자리에서 맛볼 수 있다.

올해 축제는 시장 상인들이 직접 참여하는 먹거리 부스 외에도 야간에 진행되는 EDM 파티와 축하공연 등 문화행사도 마련돼 시민과 관광객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

시는 이번 행사를 통해 젊은 세대 등 시민들에게 전통시장이 단순히 물건을 구매하는 곳을 넘어 문화를 즐기는 곳으로 변화하고 있음을 알릴 계획이다.

김병권 모래내시장 상인회장은 “축제를 준비하면서 힘든 점도 있지만 매년 행사를 통해 많은 사람이 시장을 다시 찾는다는 것이 더 큰 보람”이라며 “앞으로도 전통시장에 활력을 북돋울 수 있는 축제를 계속 이어가고 싶다”고 말했다.

