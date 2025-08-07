민노 "10년간 불법 도청 철저하게 수사하라"

민주노총 전북본부

민주노총 서비스연맹 전국돌봄서비스노조는 7일 군산시청 앞에서 기자회견을 열고 “불법 도청장치가 발견된 요양원에 대해 철저한 관리감독을 실시하라”고 촉구했다.

노조에 따르면 군산에 위치한 A요양원은 10년간 직원들의 동의 없이 요양보호사들이 일하는 사무공간 등에 도청장치와 CCTV를 설치했다.

노조는 “요양원 내 도청장치가 4개가 발견됐다”며 “불법 도청장치는 종사자들을 감시하는 목적이 아니고서는 이유를 설명할 길이 없다”고 주장했다.

그러면서 “더 어이없는 일은 불법도청에 대해 문제를 제기했다는 이유로 직위해제를 하고 오히려 자신들에게 문제가 없다고 했다”며 “개별로 조합원들 면담을 하면서 오히려 돌봄노동자들을 협박했다”고 강조했다.

끝으로 “돌봄은 서로 믿음을 바탕으로 신체를 의지하며 서비스를 제공하는 일이다”며 “직원들에 대한 인권을 무시하면서 어떻게 어르신에 대한 돌봄을 맡길 수 있는지 운영책임자로서의 자격에 의구심이 든다. 법을 어긴 책임자에 대해 군산경찰서는 철저하게 수사하고 책임을 물어야 한다”고 역설했다.

