[줌] '창작도 먹고 살아야 하는' 현실을 포럼으로 풀어낸 이올 작가

예술가에서 기획자로, 지역 미술 생태계의 빈틈 메우고자 시작

"비주류 중에 비주류인 미술 주목 받을 것"…세계시장 진출 목표

이올 작가/사진=박은 기자

이올(36). 그의 이름을 수식할 하나의 단어를 꼽자면 예술가다. 하지만 그는 예술 활동을 하기 위해 문화기획자가 되어야만 했다. 2021년 지역에서 활동하는 작가들과 의기투합해 청년 예술가단체 어랏오브아트를 만들게 된 것도 예술의 지속가능성 확보를 위해서였다.

어랏오브아트는 이올·김연경 작가를 주축으로 이뤄진 청년예술가 단체이다. 2009년부터 창작적 신뢰를 쌓아온 이들은 지역 미술시장의 부재와 부족한 예술창작 시스템 등을 극복하기 위해 연대하게 됐다. 2021년 전시회를 시작으로 아트페어와 그림책 발간 등 매년 예술적 시도를 통해 활동 영역을 확장하고 있다.

돈을 벌기 위해서가 아니었다. 단지 내 그림을 대중에게 보여주고 싶다는 마음이 컸다. 숫자에 의미를 뒀다면, 진작 관뒀을지도 모른다. 최근에는 ‘예술밥 창작도 먹고 살아야 한다’는 제목으로 지역 청년예술가 포럼을 열었다.

이올 작가는 지역에서 미술 활동을 하는 청년 예술가들의 고충을 누구보다 잘 알고 있다. 20대 때 수없이 많은 시행착오를 겪었기에 갈피를 잡지 못하고 헤매는 예술가들의 이야기를 듣고 함께 방법을 찾아가고 싶었다.

지난 8일 포럼이 열리는 문화공판장 작당에서 만난 이 작가는 “저도 20대 때는 (지역에서 어떻게 예술활동을 해야 하는지) 방법을 몰라서 헤맸었다”며 “분명 저와 같은 고민을 하고 있는 예술가분들이 있다고 생각한다. 포럼이 청년 예술가들에게 도움이 됐으면 하는 바람에서 기획하게 됐다”고 말했다.

그는 이번 포럼에 참석하는 예술가들이 도움을 받을 수 있도록 연사 섭외에 공을 들였다. 지역의 미술 생태계를 잘 알고, 미술의 콘텐츠 시장 확산과 방향성을 제시할 수 있는 전문가를 연사로 초청하기 위해 노력했다. 포럼을 통해 ‘새로운 기회’가 생기길 바란다는 그는 지역에서도 미술기획과 비평, 해외시장 판로 개척 등을 함께 고민하고 이야기하고 싶다는 소망을 전했다.

이 작가는 “사실 저는 양손잡이 전략으로 예술활동을 하고 있다”며 “예술가로 활동하고 싶은데 어떻게 할지 몰라서 시작한 게 기획자의 일”이라고 했다. 그러면서 “전북의 미술생태계가 모래 위의 성처럼 되는 이유가 양질의 기획자나 평론가가 없고, 세계시장 개척 등을 작가 스스로 해야만 하는 시스템의 부재 때문”이라고 꼬집었다.

수도권·해외 시장에 진출해 성공하는 사례가 극히 드물고 지역의 미술 생태계 형성도 미미하다 보니 작가들이 지역에서의 미래를 꿈꾸기엔 막막할 수밖에 없다고 했다. 이 때문에 담론을 형성하고 의견을 나눌 수 있는 공론의 장이 더욱 필요하다고 했다. 이번 예술밥 포럼의 궁극적인 목적이다.

올해 어랏오브아트 구성원에 변화가 생겼다. 2인 체제로 운영되던 그룹은 매체 확장을 위해 회화와 한지 조형 작가 두 명이 합류했다. 앞으로는 시각매체에서 음악, 국악 등의 영역으로 확장시켜 새로운 작업물을 선보일 예정이다. 그리고 세계시장 진출을 목표로 여러 기획들도 차근차근 준비해 나갈 계획이다.

이러한 구상들이 실현됐으면 좋겠다. 전시장에 관람객이 북적이고 지역 작가들의 작품이 높은 가격에 팔렸으면 좋겠다. 그래서 어랏오브아트에서 하고 있는 고민과 이올 작가의 노력이 새로운 기회로 뻗어나갔으면 좋겠다.

이올 작가의 말마따나 미술은 비주류 중에 비주류라 할지라도 결국에는 비주류가 주목받을 것이라는 확신에 응답이 왔으면 좋겠다.

'이올' 이라는 예술가가 꿈꾸는 미술시장은 아직 희망이 있다고. 그리하여 오래도록 관람객과 만나길 바라본다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지