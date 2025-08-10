전주교대, 임용 준비 재학생 위한 ‘열공 격려 행사’개최

전주교육대학교 박병춘 총장은 지난 7일 본교 도서관 북카페에서 임용시험을 준비하는 재학생을 대상으로 아이스크림을 건네주며 격려하고 있다./전주교대 제공

전주교육대학교(총장 박병춘)는 지난 7일 본교 도서관 북카페에서 임용시험을 준비하는 재학생을 대상으로 ‘열공 격려 행사’를 개최했다.

이날 격려 행사는 하계 방학중인 가운데 100일이 채 남지 않은 임용시험을 위해 공부에 매진하는 재학생을 격려하는 차원으로 아이스크림 제공, 소통 간담회 등을 진행했다.

행사에 참여한 4학년 한 학생은 “격려 행사가 단순 간식 제공을 넘어 공부 외적으로도 심리적 지지를 받는 느낌이 들어서 감사했다”고 말했다.

박병춘 총장은 “계속되는 폭염 속에서도 수험 준비에 여념이 없는 학생들을 위해 준비한 행사인 만큼 지친 마음을 환기시키는 계기가 되었길 바란다”면서 “남은 시간을 후회없이 준비해주길 바란다”고 당부했다.

한편, 2025년 전라북도 초등교원 임용 시험은 1차 11월 8일, 2차 2026년 1월 7일부터 9일까지 실시될 예정이다.

