대원알텍, 전주 큰나루종합사회복지관서 삼계탕 나눔

지난 8일 대원알텍 노조 관계자들이 전주 큰나루종합사회복지관에 삼계탕 나눔을 위한 300만원을 전달한 뒤 복지관 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 큰나루종합사회복지관 제공

대원알텍(주) 노동조합(위원장 김학송)은 지난 8일, 큰나루종합사회복지관과 함께 지역 어르신 등 무더위 취약가구 300명에게 든든한 전복삼계탕 한 끼와 함께 건강한 여름을 선물했다.

이번 행사에는 대원알텍(주) 노동조합에서 300만원을 후원하고, 10여명의 임직원이 참여해 배식봉사에도 나서며 일손을 보탰다.

대원알텍(주)은 이번 행사 외에도 겨울나기 김장김치 나눔에 동참하는 등 3년째 큰나루종합사회복지관을 후원하며, 지역 밀착형 사회공헌 활동에 앞장서고 있다.

국주영은 도의원은 “무더위 속 귀한 일에 항상 앞장서는 대원알텍에 진심으로 감사드린다”며 “유난히 더운 여름 마지막까지 힘내시고 잘 이겨내시기 바란다”고 전했다.

김학송 대원알텍 노조위원장도 “무더운 여름, 어르신들의 건강을 조금이라도 챙겨드릴 수 있어서 기쁘다”며, “앞으로도 복지관과 우리 지역 주민들에게 힘이 될 수 있는 일이라면 언제든지 함께하겠다”고 밝혔다.

기은하 큰나루종합사회복지관장은 “따뜻한 나눔을 실천해 주신 대원알텍과 맛있는 수박화채로 손길을 더해주신 조촌동 부녀회에 감사드린다”며, “무더위로 어려운 시기 우리 지역사회가 함께 준비한 삼계탕 나눔이 어느 때보다 든든하게 느껴진다”고 감사를 전했다.

