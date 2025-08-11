이전기사
李대통령, 오늘 임시국무회의…'조국 사면' 최종 결론
UPDATE 2025-08-11 12:37 (Mon)
李대통령, 오늘 임시국무회의…'조국 사면' 최종 결론

연합 웹승인 2025-08-11 08:03 수정 2025-08-11 08:03

최강욱·윤미향·조희연 등 대상자 명단에

image
[연합뉴스 자료사진]

이재명 대통령이 11일 조국혁신당 조국 전 대표를 '광복절 특사'로 사면·복권할지 최종 결론을 내린다.

이 대통령은 이날 오후 임시 국무회의를 주재하고 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 등에 관한 안건을 심의·의결한다.

지난 7일 법무부 사면심사위원회 심사를 통과한 올해 광복절 특별사면 대상자 명단이 이날 국무회의를 통해 확정되는 것이다.

이번 특별사면 대상자 명단에는 조 전 대표 부부와 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감 등이 포함됐다. 야권에서도 홍문종·정찬민 전 의원 등이 이름을 올렸다.

정치권에서는 사면심사위에서 결정된 명단이 국무회의에서 바뀔 가능성은 크지 않으리라는 전망이 많다. 다만 사면은 대통령의 고유 권한인 만큼 최종 의결이 이뤄지기까지 결론은 알 수 없다는 반론도 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#대통령 #임시 #국무회의 #조국 사면 #결론
연합 yonhap@jjan.kr
