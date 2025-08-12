진보당 "전주시의회, 제 식구 감싸기 근절하라"

윤리특위 회부 시의원 엄벌 촉구

사진=전주시의회

진보당 전주시지역위원회가 전주시의회 윤리특별위원회에 회부된 시의원들에 대한 엄벌을 촉구했다.

진보당 전주지역위는 12일 전주시청에서 기자회견을 열고 "이번에도 솜방망이 징계를 할 거라면 전주시의회의 존재 이유가 없다"며 이같이 밝혔다.

진보당 전주지역위는 "전주시의원의 부정·비리 문제는 어제오늘의 일이 아니다. 시민의 관심이 식으면 늘상 솜방망이 징계로 끝나곤 했다"며 "이번 사건에 대해 전주시의회가 강력한 조치를 하지 않는다면 '제 식구 감싸기'에 급급한 시의회라는 사실을 스스로 증명하는 꼴이 될 것"이라고 말했다.

이와 관련 진보당 전주지역위는 이번주 더불어민주당 전북도당 앞에서 정당연설회를 열 계획이다. 이원택 전북도당위원장 항의 면담도 추진한다.

한편 전주시의회는 최근 물의를 일으킨 시의원 9명을 윤리특위에 회부하기로 했다. 윤리특위 회부 대상은 가족과 지인 업체에 예산을 몰아준 전윤미 시의원과 대한노인회 전주시지회장 선거 개입 논란을 빚은 이국 시의원, 대통령 탄핵정국과 산불로 전국이 몸살을 앓을 때 관광성 연수를 다녀온 시의원 7명 등이다.

해외연수 비용 부풀리기 의혹과 관련해서는 경찰 수사가 마무리되는 대로 관련 시의원들을 윤리특위에 회부할 방침이다.

