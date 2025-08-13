도심을 더 푸르게 푸르게…익산시 녹색정원도시 조성 박차

용안생태습지 지방정원 조성…생태·역사·문화 담은 5개 주제정원

도심 곳곳 도시숲 및 정원형 가로화단 조성…시민 녹색 쉼표 확충

익산 용안생태습지 전경/사진 제공=익산시

익산 석제품전시홍보관 전경/사진 제공=익산시

익산 유천생태습지 전경/사진 제공=익산시

익산시가 시민 누구나 녹색 복지를 누릴 수 있도록 녹색정원도시 조성에 박차를 가한다.

용안생태습지 지방정원 조성부터 도심 곳곳 생활권 정원 및 도시숲 조성까지 녹색 쉼터를 확충해 시민들이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 함으로써 녹색 복지를 실현한다는 방침이다.

금강 수변 생태환경과 연계한 용안생태습지 지방정원은 14㏊ 규모로, 총사업비 64억 원(도비 30억 원 포함)이 투입돼 익산의 생태·역사·문화를 담은 5개 주제정원으로 조성된다.

시는 오는 2026년까지 사업을 마무리한다는 계획으로, 각 정원마다 주제에 부합하는 수목과 초화류, 지피식물, 멸종위기종 등 다양한 식생이 식재돼 경관 개선은 물론 기후변화 대응, 생물다양성 증진 등 다양한 정원문화 기반 확대 효과를 기대하고 있다.

도심 속 녹색 쉼표 확충에도 힘을 쏟고 있다.

시는 최근 유천생태습지와 석제품전시홍보관, 작은자매의집 등 3곳에 도시숲을 새롭게 조성했다.

유천생태습지에는 1㏊ 규모의 기후대응 도시숲이, 석제품전시홍보관에는 0.5㏊ 규모의 숲이 각각 들어섰으며, 작은자매의집은 숲과 산책로, 쉼터를 갖춘 치유형 녹색 공간으로 재탄생해 장애인과 보행약자 등이 안전하게 자연을 누릴 수 있게 됐다.

생활권 가로녹화 사업도 활발히 진행되고 있다.

시는 왕궁면 푸드폴리스로 2㎞ 구간에 가로수를 식재했으며, 이리남창·이리모현초등학교 인근 어린이보호구역에는 자녀안심 그린숲을 조성해 안전하고 쾌적한 통학로를 마련했다.

모현동 신시가지 공공공지의 기존 가로화단도 정원형으로 새로 꾸며져 주민들에게 아늑한 휴식 공간을 제공하고 있으며, 도로 위 교통섬을 활용해 만든 정원도 도시를 더욱 아름답게 꾸미고 있다.

동네 주민이 함께 힘을 합해 만드는 우리동네 어울림정원은 올해 6개소가 추가돼 총 56곳으로 늘어났다. 이는 주민 의견과 지역 특성을 반영하면서 높은 만족도를 보이고 있다.

이밖에 민간 정원 활성화를 위한 사업에도 박차를 가하고 있다.

그중에서도 아가페정원은 산책로·비가림 쉼터 설치에 이어 하반기 주차장 조성을 지원해 접근성을 높인다. 또 원광대학교 자연식물원은 시민이 자연과 교감하는 교육·연구형 복합 공간으로 거듭나고 있다.

도심 속 수변 공간인 신흥공원 꽃바람정원도 인기다. 시는 2000㎡ 꽃밭과 6000㎡ 초화류 단지를 유지·관리하며 계절별로 20만 본 이상의 초화류를 식재하고 있다. 가을에 대비해 코스모스 단지를 조성하고, 10월 말부터는 내년 봄꽃을 위한 튤립 구근 식재와 꽃양귀비 파종을 순차적으로 진행할 예정이다.

김형훈 익산시 녹색도시환경국장이 13일 브리핑에서 녹색정원도시 조성 계획을 설명하고 있다./사진=송승욱 기자

김형훈 시 녹색도시환경국장은 13일 브리핑에서 “지난 4년간 약 118㏊의 녹색 공간을 확보해 시민 쉼터를 만들었다”며 “앞으로도 도시 전역 녹지 공간을 확충해 시민들이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

