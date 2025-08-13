익산 노인일자리 공동체사업단 ‘두미가’ 개소

콩·팥 직접 재배해 가공·판매하는 자립형 노인일자리

5명 고정 근무하면 콩국수, 팥죽, 보리밥 등 판매

13일 익산 노인일자리 공동체사업단 ‘두미가(豆味家)’ 개소식에서 주요 내빈들이 테이프 커팅을 하고 있다./사진 제공=익산시

익산 어르신들이 직접 재배한 콩과 팥으로 건강한 한 끼를 제공한다.

13일 시에 따르면, 노인일자리 사업으로 추진되는 공동체사업단 ‘두미가(豆味家)’가 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

익산시청 인근에 위치한 두미가는 노인 5명이 고정 근무하며 콩국수, 팥죽, 보리밥 등 건강한 전통음식을 판매한다.

특히 주재료인 콩과 팥은 노인일자리 참여자들이 직접 재배한 것으로 생산과 가공, 판매까지 이뤄지는 자립형 노인일자리 사업이다.

이번 사업은 전북특별자치도 주관 공동체사업단 초기투자비 지원사업에 선정돼 매장 집기 구입과 개보수에 필요한 사업비를 지원받았다. 임대료는 수익금에서 충당해 지속가능한 민…관 협력 구조를 갖췄으며, 운영은 원광효도마을 시니어클럽이 맡는다.

정헌율 시장은 “두미가는 어르신들께 안정적인 소득과 활기찬 삶의 원동력을 제공하는 동시에 시민들에게 건강한 먹거리를 제공하는 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 형태의 노인일자리를 창출해 지역사회에 활력을 더하겠다”고 전했다.

한편 익산에는 현재 두미가를 포함해 총 16개 공동체사업단이 있으며 노인 264명이 참여하고 있다. 시는 다양한 유형의 공동체사업단 공모를 통해 건강한 노인일자리 생태계를 확장하고 지역 농특산물 소비 촉진과 노인 경제활동 참여 확대를 이어간다는 계획이다.

