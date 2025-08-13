[광복 80주년] 전북동부보훈지청, 한바탕 8·15 축제 개최

16일 전주 풍남문 광장에서 진행

전북동부보훈지청

전북동부보훈지청과 광복회 전북특별자치도지부는 오는 16일 전주시 완산구 전동 풍남문광장에서 ‘광복 80 한바탕 8·15 축제’를 개최한다.

광복 80주년을 맞아 진행되는 이번 행사에는 보훈가족과 청소년, 시민 모두가 참여할 수 있다.

축제 무대에는 기접놀이 등 전통공연과 랜덤플레이 댄스, 1대1 댄스 배틀을 비롯해 독립을 주제로 한 청소년 댄스 대회가 펼쳐진다. 아울러 ‘추모’, ‘항쟁’, ‘광복’, ‘희망’을 주제로 한 화합마당 공연도 진행될 예정이다.

축제 행사장에는 우리고장 독립운동가 소개 전시, 태극기 변천사 사진전이 열린다.

또한 태극기 바람개비와 부채 만들기, 광복 타투체험 등 다양한 체험존도 운영된다.

전북동부보훈지청 관계자는 “광복의 의미를 나누는 자리에 많은 시민들이 참여해 선열들의 희생과 헌신을 기리면서 미래 세대가 함께하는 축제가 되길 바란다”고 말했다.

