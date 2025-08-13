김정태 전주상의 회장, 국회 찾아 전북 경제 현안 건의

전북 경제 활성화 위한 현장 목소리, 국회의원들에게 직접 전달

김정태 전주상의 회장과 안춘엽 부회장이 지난 12일 안호영 국회 환경노동위원장을 직접 찾아가 각종 규제와 입법 움직임이 지역 경제와 기업 생존에 어려움을 가중시키고 있다고 호소하며 전북 기업의 경영 환경 개선과 산업 경쟁력 회복을 위해 중앙정부와 국회의 적극적인 지원을 요청했다./전주상공회의소 제공.

전주상공회의소(회장 김정태)가 전북 경제계의 어려움을 해결하기 위해 국회를 직접 찾았다. 김정태 전주상의 회장과 안춘엽 부회장은 지난 12일 안호영 국회 환경노동위원장, 박희승 의원, 이성윤 의원 등 전북 지역구 국회의원 3명을 잇따라 만나 기업 현장의 목소리를 전달하고 각종 규제와 입법 움직임이 지역 경제와 기업 생존에 어려움을 가중시키고 있다고 호소했다.

특히, 김정태 회장은 법제사법위원회 소속 이성윤 의원과의 면담에서 최근 국회에서 논의 중인 상법 개정안이 기업의 경영 안정성과 투자 유인에 미칠 수 있는 영향에 대해 깊은 우려를 표했다.

김 회장은“상법 개정은 기업 지배구조 투명성 제고라는 긍정적 측면도 있지만, 기업들의 의견 수렴 없이 추진될 경우 경영 불확실성을 높이고 기업 경쟁력을 저하시킬 수 있다”며, “사회적 합의와 충분한 논의를 전제로 한 속도 조절이 필요하다”고 강조했다.

박희승 의원과 안호영 위원장과의 만남에서는 전북 경제의 구조적 한계가 거론됐다. 김정태 회장은 전북이 전국 17개 시·도 중 지역내총생산(GRDP) 12위, 재정자립도 23.5%로 전국 최하위라는 현실을 짚으며, 재정 여력 부족이 기업 지원 인프라와 정책 투자에서 수도권과 대도시에 비해 뚜렷한 열세를 만든다고 설명했다. 이로 인해 기업 경쟁력 저하와 산업 기반 약화가 악순환처럼 반복되고 있다며, 전북 기업의 경영 환경 개선과 산업 경쟁력 회복을 위해 중앙정부와 국회의 적극적인 지원을 요청했다.

전주상공회의소는 이번 국회 방문을 시작으로 중앙 정치권과의 소통을 확대하고, 기업 경영 환경 개선과 규제 완화를 위한 정책 제언 활동을 지속할 계획이다.

김정태 전주상공회의소 회장은 “기업이 살아야 지역이 산다”며 “불황의 늪에 빠진 기업의 지원을 위해 더욱 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지