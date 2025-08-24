JTV 전주방송 전북의 발견 '새로운 세상을 향한 동학의 꿈'

30일 오전 9시30분 방송

사진=JTV전주방송 제공

동학농민운동 131주년과 광복 80주년을 기념하여 JTV전주방송에서 전북의 발견 특집 '새로운 세상을 향한 동학의 꿈(연출 홍현종·구성 김새봄)'을 방송한다.

2부작으로 구성된 전북의 발견 특집 방송은 지난 23일 1부가 방영됐고, 오는 30일 오전 9시 30분에 2부가 방송될 예정이다.

방송에서는 우리 지역에서 발생했던 역사적 사건 '동학농민운동'의 혁명적 가치를 되짚고, 사건의 전개 과정을 상세히 풀어낸다.

또한 국민주권시대를 맞이하여 대한민국 민주주의의 뿌리가 ‘동학농민운동’에서 시작되었다는 사실을 실증적으로 분석했으며 집강소의 지방자치기구로서의 역사적 가치와 동학 정신의 헌법 전문 수록 필요성도 제기한다

전남대 박구용 교수와 경희대 임형진 교수 등 동학 관련 새로운 관점을 제시하는 전문가의 인터뷰와 동학의 지도자로서 활동하였던 백범 김구의 청년시절 이야기도 만나볼 수 있다.

