호남 없으면 나라 없다…전북도, 웅치전투 영령 추도

3회째 맞은 추도행사…참전 장군 후손·지역 인사 참석

도, 전적지 종합정비·선양사업 추진…역사적 가치 확산

29일 전북특별자치도청 공연장에서 열린 웅치전투 추도행사 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=전북도

전북특별자치도와 완주군, 진안군이 공동 주관한 ‘임진왜란 웅치전투 추도행사’가 29일 전북도청 공연장에서 열렸다. 올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 임진왜란 당시 조국 수호를 위해 산화한 웅치전투 영령들의 넋을 기리고, 전투의 역사적 의의와 가치를 재조명하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김관영 전북특별자치도지사와 문승우 전북도의회 의장, 유희태 완주군수를 비롯해 윤석정 전북일보 사장 등 지역 각계 인사도 참석했다. 특히 웅치전투에서 큰 공을 세운 정담 장군, 황박 장군 등 참전 장군들의 후손들도 전국 각지에서 행사장을 찾아 의미를 더했다.

행사는 웅치전투 희생자들을 조명하는 영상을 시작으로 추도사, 추도어록, 추도시 낭독 순으로 진행됐다. 이어 호국선열의 희생정신을 기리는 헌화와 묵념이 이어졌으며, 내빈과 유족이 함께하는 추도 퍼포먼스도 펼쳐졌다.

앞서 도는 2022년 12월 ‘임진왜란 웅치 전적’이 국가 사적으로 지정된 이후 전적지를 체계적으로 보존·활용하기 위해 지난해부터 ‘임진왜란 웅치 전적 종합정비계획 수립 용역’을 추진하고 있다. 올해는 웅치전투의 숭고한 정신을 계승·선양하기 위한 다큐멘터리 제작 사업을 진행 중이다.

도는 앞으로도 웅치전투의 역사적 가치를 도민과 국민에게 확산시키고 지역과 국가 차원의 정체성 확립에 기여한다는 방침이다.

김관영 지사는 추도사에서 “임진왜란 웅치전투 희생자들의 나라를 향한 불굴의 의지와 헌신을 기억하며, 도민 모두가 그 숭고한 정신과 의미를 되새길 수 있도록 힘쓰겠다”며 “국가 사적지인 웅치 전적을 소중히 보존하고 널리 알리겠다”고 말했다.

