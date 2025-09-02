김제시, 생활인구 50만명 달성 '발등의 불'

지역소멸 대응∙교부세 확보 등 과제

지역축제∙문화행사 활성화 등 추진

정성주 김제시장

김제시가 출산율 저하 등에 따른 지역소멸 위기 극복을 위한 핵심대책으로 '생활인구 50만명 유치'을 위한 다각적인 노력을 기울이고 있어 향후 성과에 관심이 쏠리고 있다.

행정안전부가 지방소멸 위기 대응을 위해 생활인구를 교부세 산정에 포함하도록 제도를 개선하고 2026년 교부세 산정분부터 실질적인 적용을 할 예정이어서, 교부세 확보에 유리한 조건을 갖추기 위해서는 생활인구 증대가 지역의 최대 현안과제로 떠올랐기 때문이다.

김제시에 따르면 현재 주민등록상 인구(정주인구)는 8만명 수준으로 지역소멸 위기지역에 포함돼 있다.

교부세 산정에 포함되는 생활인구도 약 33만명으로 정주인구 대비 4배 수준에 그치고 있다. 김제시가 목표로 한 '생활인구 50만명'에는 17만명 정도가 부족해 생활인구 추가 유입이 시급한 상황이다.

이에 김제시는 △지역 축제 및 문화행사 활성화 △특산물·전통시장 연계 관광상품 개발 △관광객 유입 확대 △외국인 및 귀농·귀촌 인구 유입 인구 △ 체류형 정주공간 확충 등을 중점적으로 추진하면서 생활인구 증대에 총력을 기울이고 있다.

이와 관련 김제시는 생활인구 확대 전략을 한 단계 더 강화한다는 방침을 세우고, 2일 시청 3층 대회의실에서 37개 부서장이 참석한 가운데 김희옥 부시장 주재로 '생활인구 증대방안 추진상황 보고회'를 개최하고 그동안 추진해 온 성과와 문제점을 공유하며 향후 계획을 논의했다.

보고회에서는 지난 3월 수립된 생활인구 확대 전략과 과제를 바탕으로, 각 부서별 이행 실적을 종합 점검했다. 단순히 성과를 나열하는 데 그치지 않고, 애로사항과 개선점을 도출해 실질적인 대안을 모색하는데 집중했다.

또한 관광·문화·전통시장·정주지원 등 다양한 분야에서 연계할 수 있는 과제를 발굴하고, 부서 간 공동 추진체계를 강화하기 위한 논의도 이뤄졌다.

정성주 시장은 “생활인구 확대는 단순한 인구 통계상의 수치가 아니라 김제시의 미래를 결정짓는 핵심 과제”라며 “부서간 긴밀한 협력과 실행력을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

