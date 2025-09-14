[제29회 무주반딧불축제 결산] 온가족 즐길거리 가득·이동편의 강화 눈길

‘자연특별시 무주로의 힐링 여행’ 주제로 9일간의 여정 마무리

환경탐사, 체험·판매, 문화예술 프로그램 등 찬사 쏟아져

3무(無) 축제에 더해 친환경축제로서 본분 강조

방문객 편의와 집객, 지역경제 활성화위한 변화 눈길

‘제29회 무주반딧불축제’가 9일간의 여정을 무사히 마쳤다. 올해 축제에서도 역시 남녀노소 누구나가 좋아하고 즐기는 축제임을 각인시켰다는 평가를 받으면서다.

물벼락 페스티벌 프로그램 참가 청소년들이 축제 즐거움을 만끽하고 있다/사진=무주군

14일 저녁 무주등나무운동장에서 열린 폐막식에는 무주군 황인홍 군수와 오광석 군의회 의장, 박찬주 사)반딧불축제위원회 위원장을 비롯한 방문객과 주민 등 5000여 명이 함께해 폐막의 아쉬움을 달랬다.

지역주민들로 구성된 ‘무주군민합창단’과 국악예술단 ‘시엘’, 무주청소년오케스트라 ‘아란’의 합동공연으로 시작된 폐막 행사는 군민의 장 시상과 제29회 무주반딧불축제 하이라이트 영상 시청 등의 순으로 진행됐다.

군민의 장은 ‘문화체육장’에 이정숙 씨(53·무주읍), ‘공익장’에 이강우 씨(74·무주읍), ‘효행장’에 이제현 씨(67·무풍면) ‘애향장’에 재경무주군민회 김병구 씨(71·안양시)가 수상했다.

황인홍 군수는 “올해는 바가지요금과 일회용품, 안전사고 없는 3무 축제에 더해 방문객을 배려한 축제 현장 곳곳의 변화와 시도로 지속 가능한 발전을 기약했다”라며 “내년 30회 축제에서는 반딧불축제가 당당히 대한민국을 넘어 세계적인 생태환경축제로 도약할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다. ‘“자연특별시 무주로의 힐링여행’을 주제로 지난 6일부터 9일간 펼쳐졌던 제29회 무주반딧불축제는 ‘반딧불이 신비탐사’를 비롯한 ‘반디별 소풍’ 등 체험, ‘반딧불이 주제관’ 등 전시, ‘반디콘서트’ 등의 공연 프로그램이 진행됐다.

특히 올해 축제에서는 ‘친환경 실천 반디서약서 작성’, ‘축제장 내 다회용기 사용 인증샷 SNS 공유’ 등 친환경 실천 분위기를 조성하며 친환경축제의 면모를 뽐냈다. 바가지요금·일회용품·안전사고 없는 ‘3무(無)’로 전국 축제를 변화시킨 주역답게 올해도 3무(無)의 정도를 걸으며 주목을 받았다. 사전 평가를 통해 엄선한 먹거리는 맛과 품질, 위생과 청결, 가격을 모두 만족시켰고 친환경 다회용기 사용은 분리배출 도우미와 용기 회수 부스 운영 등으로 효과를 높였다.

축제 현장에서는 경찰, 소방, 의료인력 외에도 100여 명의 안전요원과 200여 명의 반디프렌즈, 1000여 명의 자원봉사자들이 상주하며 안전과 편의를 도모했다.

어린이 동반 가족 방문객을 배려한 축제장 동선 조정(실내 체험장 운영, 신비탐사 출발지 및 셔틀버스 승하차장 변경)과 범퍼카 등 10여 종의 놀이기구, 포토 존을 갖췄던 어린이 전용 놀이공간(반디 키즈월드)은 이번 축제의 하이라이트로 꼽혔다.

1997년 ‘자연의 나라 무주’라는 주제로 첫선을 보였던 무주반딧불축제는 10년 연속 문화체육관광부 지정 우수축제, 5년 연속 최우수축제, 5년 연속 명예문화관광축제, 2년 연속 대표 축제, 3년 연속 전북특별자치도 대표 축제에 선정됐다.

지난해에는 대한민국 최초로 ESG 개념(Environment Social Goveronmence)을 도입·실천한 지역축제로 이목을 끌며 세계축제협회 아시아지부 선정 2024 피너클 어워즈 ‘에코투어리즘축제, 2025 아시아 친환경 축제에 선정되는 영예를 안으며 그 차별성과 영향력을 인정받고 있다.

