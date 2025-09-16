전북 국회의원들 "새만금신공항, 총력 대응해 반드시 지킬 것"

민주당 국회의원 "불합리한 결정, 도민과 함께 깊은 유감"

향후 정부와 가처분 심리, 항소심 대응, 단체 행동도 불사

전북 국회의원들이 15일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 갖고 새만금신공항 기본계획 취소 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다./백세종 기자

새만금신공항 기본계획 취소 판결과 관련, 전북지역 국회의원들이 법원 판결에 비판의 목소리를 내고 향후 총력대응에 나설것 임을 밝혔다.

더불어민주당 전북특별자치도당 소속 이원택 도당위원장, 한병도, 안호영, 이성윤, 윤준병, 박희승 국회의원 6명은 16일 오전 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "서울행정법원의 판결은 국책 사업추진의 절차적, 정책적 정당성을 외면하고 일방적 주장과 제한된 분석 결과에 기댄 불합리한 결정"이라고 비판한 뒤 "민주당 전북 국회의원들은 전북도민과 함께 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

국회의원들은 "판결은 조류 충돌 가능성을 과도하게 우려한 나머지 전략환경영향평가상의 실증과 객관적 분석 결과, 보완대책을 전혀 고려하지 않았고 서천갯벌 생태계 보존에 대한 대안을 원고의 주장만을 일방적으로 수용했다"고 지적했다.

이들은 재판부가 생태계보전과 관련한 환경영향평가는 완성도 있게 수정하고 보완해 대안마련을 통해 해결해야 할 문제임에도 이를 사업 존폐를 결정할 사안으로 판단하는 오류를 범했다고 지적했다.

또 "비용대비 편익(B/C)등 경제성 문제를 든 것은 모든 공익은 계량해야 한다는 편향에 불과하고 공익이 충분히 존재하는 새만금신공항 사업의 가치를 애써 무시한 것"이라고 비판하고 국토교통부와 환경부를 포함한 정부에 법적, 행정적 수단을 모두 동원해야한다고 촉구했다.

이들은 재판부의 편향성 문제도 지적했다.

재판장이 1심 선고후 "여러분의 평화를 위해 저희가 항상 정당하고 객관적인 판결을 하려한다. 절대로 어떤 선을 넘지않고 정해진 규칙과 서로에 대한 배려속에서 절차가 진행되길 바란다"고 말한 부분을 두고 "이는 재판부가 편향성을 드러낸것"이라고 지적하기도 했다.

의원들은 "이번 판결은 단순한 행정소송의 결과가 아닌, 국가균형발전의 비전과 대한민국의 미래에 영향을 미치는 중대한 사안"이라며, "민주당 전북 국회의원은국가가 국민께 한 약속인 새만금신공항 사업이 정상적으로 추진되도록 180만 전북도민의 힘을 모아 나아갈 것"이라고 다짐했다.

향후 판사출신인 박희승 의원은 국토교통부, 국회 환경노동위원장인 안호영 의원은 환경부와 함께 협의하고 나머지 의원들도 가처분 심리 및 항소심 대응, 법원 앞 단체행동 등에 적극 나선다는 방침이다.

