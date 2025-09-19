임실군의회, 22일 제348회 임시회 개회⋯조례안 등 36건 심의

임실군의회

임실군의회(의장 장종민)가 22일 본회의장에서 제348회 임시회를 열고고 오는 26일까지 5일간의 회기 일정에 들어간다.

22일 제1차 본회의를 열고 군정질문에 들어가는 군의회는 23일 주요 사업장 현장 방문에 이어 24일에는 조례안, 동의안 등 36건의 안건을 심의한다.

의원 발의 조례안은 양주영 의원의 ‘임실군 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례안 등 6명의 의원들로부터 모두 13건이 접수됐다.

군정 질문은 김정흠 의원의 관광분야 투자 대비 성과 등에 이어 사업장은 임실 기능성 식품 지원센터(운암면)와 성수산 자연휴양림 왕의숲 국민여가캠핑장(성수면) 등을 방문할 계획이다.

장종민 의장은 “호우와 폭염 등 여름철 재해 대응에 힘쓴 공직자들에 감사드린다”며 “가을철 태풍에 철저히 대비해 주시고 임실N치즈축제의 안전과 성공 개최에 만전을 기해줄 것”을 당부했다.

