고군산 관리도로 떠나는 섬 미식 문화 체험

오는 25일까지 30명 모집⋯행사는 27~28일 진행

군산시가 ‘GO! 군산 섬해진미’ 2회차 프로그램을 진행한다.

‘GO! 군산 섬해진미’는 올해 초 전북자치도가 주관한 전북형 미식관광 활성화 사업 공모에 선정되면서 지난 7월 1회차 프로그램이 진행된 바 있다.

당시 섬과 미식을 함께 즐기는 체험형 미식관광이라는 점에서 모집 개시 이틀 만에 정원의 5배가 넘는 신청자가 몰리는 등 큰 주목을 끈 바 있다.

이번 2회차는 그 성과를 이어받아 더욱 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

2차 여행은 오는 27일과 28일 고군산군도 관리도 일원에서 열린다.

관리도는 폭포바위‧삼선바위‧쇠코바위 등 독특한 자연경관들로 유명하며, 고군산군도의 섬들 중에서 수심이 가장 깊어 낚시꾼들에게 인기가 좋다.

시는 여행자들을 위해 △섬 주민과 함께하는 고동잡기·통발 설치 어촌체험 △제철 해산물과 관리도 식재료를 활용한 셰프 챌린지 △지역민이 직접 전하는 섬 해설 프로그램 등 어느 곳에서도 경험할 수 없는 특별한 경험을 준비했다.

또한 셰프 챌린지에서 직접 만든 음식을 함께 나누는 포트럭 파티를 통해 참가자와 섬 주민이 교류하는 시간도 마련할 계획이다.

모든 식사는 섬에서 나는 로컬 식재료만을 사용하며, 섬 주민들과 참가자가 함께 성찬을 완성해 진정한 ‘상생형 미식관광’의 모습을 보여줄 것으로 기대되고 있다.

이번 투어에는 총 30명을 사전 모집하며 참가 신청은 오는 25일까지 군산시 공식 사회관계망 계정(페이스북·인스타그램)에 있는 ‘GO! 군산 섬해진미’ 안내 게시글 QR 부호(코드)를 통해 신청할 수 있다.

시 관계자는 “GO! 군산 섬해진미를 향한 뜨거운 관심에 힘입어 이번 프로그램을 더욱 내실있게 준비했다”며 “앞으로도 지속가능한 미식관광모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.​

