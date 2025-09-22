전북문인협회, 제29회 전북 중·고교생 문예작품 백일장 입상작 발표

‘제29회 전북 중·고교생 백일장’ 단체사진/사진=전북문인협회

전북의 청소년 문학인재들이 한자리에 모여 갈고닦은 실력을 뽐냈다. 전북문인협회(회장 백봉기)는 지난 18일 ‘제29회 전북 중·고교생 백일장’ 입상자 명단을 발표했다.

이번 대회는 (재)목정문화재단(이사장 김홍식)이 주최하고 전북문인협회가 주관했다. 중등부 장원은 자율화산중학교 3학년 맹민석 군의 시 '가을의 기억'이 차지했으며, 고등부 장원은 군산여자고등학교 2학년 신승현 양의 산문 '다시는 볼 수 없는 여행'이 선정됐다. 우수학교상은 임실 관촌중학교와 전라고등학교가 이름을 올렸다.

올해로 29회째를 맞은 전북 중·고교생 백일장은 지역 청소년들에게 문학적 재능을 발휘할 기회를 제공해왔다. 목정문화재단은 이 행사를 통해 전북특별자치도의 문예 인재를 조기에 발굴하고, 후진을 양성하는 한편 선배 문인들의 창작정신을 계승하는 데 의의를 두고 있다. 아울러 도민의 문예 창작 기반을 다지는 장으로 자리 잡아왔다.

본선은 지난 13일 한국소리문화의전당 국제회의장에서 열렸다. 예선을 거쳐 중·고교 각 부문에서 운문과 산문 참가자 100명이 본선에 진출했으며, 대회 당일 제시된 주제는 ‘가을’과 ‘여행’이었다. 참가 학생들은 제한된 시간 안에 작품을 완성하며 치열한 경합을 벌였다.

상금 규모도 눈길을 끌었다. 중·고교 장원에게는 각각 100만 원, 최우수상은 50만 원, 우수상 20만 원, 장려상 10만 원이 수여된다. 총 48명의 수상자와 함께 우수학교 2개교에는 100만 원 상당의 도서교환권이 주어졌다. 총 상금은 1100만 원에 달한다.

시상식은 별도의 공식 행사 대신 각 수상자의 학교에서 진행된다. 수상자 명단과 세부 결과는 전북문인협회 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.

백봉기 전북문인협회장은 “청소년들이 백일장을 통해 글쓰기의 즐거움과 성취감을 느끼고, 전북의 문학적 토양을 더욱 풍성히 가꿔 나가길 바란다”며 “앞으로도 문학을 통한 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

