완주 의원은 "갈등 해소"-전주 의원은 "주민투표"…완전통합 동상이몽

안호영 의원 완주전주 통합 갈등해소 공론화 여는 날 이성윤 의원 "주민투표"촉구

이성윤 국회의원

완주군이 지역구인 안호영 더불어민주당 국회의원(완주·진안·무주)이 완주·전주 통합과 관련 갈등해소 토론회를 여는 22일 전주시를 지역구로 두고 있는 같은 당 이성윤 국회의원(전주을)이 완주·전주 통합을 위해 주민투표를 해야한다고 촉구했다.

이 의원은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 "현재 전북도민과 전주시민, 완주군민이 가장 힘들어하는 문제는 바로 전주와 완주, 완주와 전주 통합문제"라며 주민투표를 주장했다.

이 의원은 "통합논의는 2024년 6월 완주군민들의 주민투표 요구로 시작됐고, 지방시대위원회의 의결이 있었지만 찬성측과 반대측의 주장만 끊임없이 부딪히면서, 시민들의 고통은 점점 더 가중되고 있다"고 말했다.

그러면서 "무엇보다 가장 중요한 것은 주민들의 의사이며, 완주군 주민투표가 신속히 이뤄져 주민들의 의사를 확인하고, 현재의 혼란과 고통을 끝내는 것이 중요하다"며 "어떤 결론이 나든, 올바른 정보에 근거해 민주적인 절차에 따라 실시한 투표 결과를 존중하고 이제는 미래로 나아가야 한다"고 강조했다.

한편 안 의원은 이날 오후 민주당 전북특별자치도당에서 '완전갈등 해소의 시간 - 주민이 묻고 안호영이 답하다'라는 주제로 토론회를 개최했다.

