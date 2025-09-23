행안부·전북 지자체·정치권, 25일 '전주·완주 통합' 간담회

장관·전북지사·전주시장·완주군수·국회의원 등 6명 참석

주민투표 실시 놓고 의견 팽팽…합의점 도출 관건

윤호중 행정안전부 장관이 지난 3일 전북 완주군 이서면 지방자치인재개발원에서 전주·완주 통합과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

전북 '전주·완주 통합' 갈등 해결의 실마리를 찾는 '6자 간담회'가 오는 25일 열릴 예정이다.

23일 지역 정치권에 따르면 행정안전부는 최근 해당 지자체장과 국회의원 등 6자 간담회 참석자들에게 일정을 알렸다.

6자 간담회는 통합과 직·간접적으로 연관이 있는 윤호중 행안부 장관, 민주당 이성윤(전주을)·안호영(완주·진안·무주) 의원, 김관영 도지사, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수가 참석하는 자리를 말한다.

이 의원과 김 도지사, 우 시장이 통합 찬성 측이고 안 의원과 유 군수가 반대 측이다.

간담회는 오는 25일 낮 12시 국회 의원식당에서 오찬을 겸해 1시간 진행될 예정이며 변동 가능성도 있다.

참석자들은 이틀 뒤로 잡힌 6자 간담회를 위해 개별 일정을 조율하고 있는 것으로 알려졌다.

이 자리에서는 통합과 관련한 의견 합의가 이뤄지느냐가 관건이다.

찬성 측은 주민 의사를 확인하기 위해 통합 주민투표를 실시하자는 입장이지만 반대 측은 완주 내 통합 반대 여론이 월등히 높으니 사전 여론조사로 갈음하자는 주장을 편다.

양측의 입장이 완강해 이견이 좁혀질지는 미지수다.

앞서 윤 장관은 지난 3일 완주를 방문해 "모두의 의견이 일치해야 주민투표를 할 수 있다"는 입장을 내놓은 바 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지