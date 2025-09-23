전북 시민단체 "고속철도 좌석난 해결 위해 KTX·SRT 통합하라"

"국토부 교차 운행 시범 사업 추진, 중복 비용 키우고 공공기관 효율화에도 맞지 않아"

전북지역 시민단체들이 23일 고속철도통합을 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다. /전북개헌운동본부

전북 시민단체가 국토교통부를 규탄하며 고속철도통합을 촉구했다.

전북개헌운동본부, 전북환경운동연합 등 도내 시민단체들은 23일 전주시 완산구 김윤덕 국회의원 지역사무실 앞에서 기자회견을 열고 “긴 시간 동안 호남의 공공교통은 취약해졌고 자동차 없이는 살아가기 어려운 환경이 됐다”며 “여기에 호남·전라선 열차는 매일 매진되는 등 고속철도 좌석난이 기름을 붓고 있어 좌석 공급 대책이 시급하다”고 말했다.

단체들은 “가장 빠른 해법은 KTX와 SRT의 통합이다”며 “통합하면 전국적으로 열차가 약 20회 늘어나고, 2027년부터 본격 투입될 KTX-청룡 역시 통합 시각표로 운행하면 효과가 더 커질 것”이라고 주장했다.

이어 “국토부는 정책 실패 과오를 인정하지 않고 ‘교차 운행’이라는 미명 하에 시범 사업을 추진하려 한다”며 “이는 단지 중복 비용만 키울 뿐이며, 공공기관 효율화라는 이재명 정부 정책기조에도 맞지 않다”고 전했다.

이들은 “고속철도 통합은 시간이 오래 걸리지 않는다”며 “고속철도가 통합되면 내년 설날에는 시민들이 통합 열차를 더 많이 이용할 수 있을 것”이라고 했다.

