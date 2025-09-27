내 이름 새겨진 과자?⋯40돌 맞은 '칸쵸' 인기 폭발

출시 40돌 맞은 '칸쵸' MZ세대 놀이 문화 중심에 서

이름 504개 새겨져 있어⋯SNS서 이름 찾기 한창

인스타그램에 올라온 '칸쵸이름찾기' 게시물

"이름 찾으려고 칸쵸 20박스 샀어요."

최근 사회관계망서비스(SNS)는 그야말로 '칸쵸 열풍'이다. 출시 40돌을 맞은 초코 과자 '칸쵸'가 이름 찾기 이벤트로 MZ세대 놀이 문화의 중심에 섰다.

직접 찾아본 기자 이름. 박현우 기자

이달 롯데웰푸드가 선보인 한정판 칸쵸는 국내에서 많이 등록된 신생아 이름 500개와 공식 캐릭터 이름 4개 등 총 504개가 새겨져 있다. 과자 1박스 안에 서로 다른 이름 두 글자가 새겨진 과자 여러 개가 있는 것이다.

소비자들은 본인뿐 아니라 가족, 친구, 연인은 물론 최애(가장 좋아하는) 아이돌 이름 찾기에 푹 빠졌다. 일부는 찾다찾다 못 찾으면 한 입 베어 글자를 조합해 만들고 있다. 여기에 원하는 이름을 얻기 위해 칸쵸 여러 박스를 쓸어 담는 '칸쵸깡'이라는 신조어까지 탄생했다.

초코 과자 '칸쵸'에서 본명 찾는 아이유. 베리즈 캡처

인기 연예인까지 이름 찾기에 동참했다.

가수 겸 배우 아이유(본명 이지은)는 지난 20일 팬 플랫폼 '베리즈'에서 라이브 방송을 하며 이름을 찾았다.

이날 "언니, 칸쵸에 이름 써 있는 거 알아요?"라고 묻는 팬의 질문에 "그럴 줄 알고 준비했다. 요즘에 이름이 써 있는 칸쵸가 출시됐다는 이야기 듣고 사 왔다. 이름이 나오는지 안 나오는지 찾아 보겠다"고 답했다. 흔히 아는 작은 박스에 있는 칸쵸와 컵에 담긴 칸쵸컵까지 열어 봤지만 찾지 못했다.

이러한 인기에 힘입어 매출이 눈에 띄게 폭등했다.

27일 편의점 업계에 따르면 지난 6∼17일 기준 GS25의 칸쵸 일평균 판매량은 전월 같은 기간보다 289.6%, 이마트24는 102%, CU(11∼18일)는 210.2% 늘었다. 세븐일레븐은 전년 동기 대비 150% 올랐다.

지금도 SNS에는 인증 사진이 올라오고 있다. 누리꾼들은 "내 이름 찾으려고 칸쵸 20박스 샀다", "12봉지 뜯어서 찾았다", "칸쵸에 내 이름 있다니, 좋은 이름이네", "마트랑 편의점 돌아서 겨우 찾았다", "이럴려고 돈 벌지" 등 각양각색의 반응이 이어지고 있다.

