임실군의회, 348회 임시회 폐회..."농어촌 기본소득 시범사업 선정 앞장"촉구

임실군의회(의장 장종민)는 26일 심민 군수와 집행부 공무원들이 참석한 가운데 제348회 임시회 제2차 본회의를 열고 5일간의 일정을 마쳤다.

군의회는 군정질문을 통해 군수와 공무원들에 군민의 목소리를 직접 전달하고 사업장 현장 방문을 통해 다양한 의견을 제시했다.

운영행정위는 17건의 안건 중 김정흠 의원의 ‘임실군 주민자치회 시범실시 및 설치•운영에 관한 조례안’ 등 14건을 가결하고 3건은 보류됐다.

농업복지위는 접수된 18건의 안건 중 이성재 의원의 ‘임실군 국가유공자 등 우선주차구역의 설치 및 운영에 관한 조례안’ 등 16건의 안건을 처리했다.

하지만, 임실군수가 제출한 ‘옥정호 친환경 목조 전망대 조성사업 공유재산관리계획안’ 등 2건은 추가 논의가 필요하다는 이유로 보류됐다.

한편 행감특위에서는 위원장에 정일윤 의원, 부위원장에 이성재 의원을 선임하고 2025년도 행정사무감사계획서를 채택했다.

특히 의원들은 “농어촌기본소득은 인구 감소와 고령화 등 소멸 위기에 놓인 농촌을 살리고 지속가능한 삶의 토대를 구축하는 일”이라며 임실군이 앞장설 것을 촉구했다.

장종민 의장은 “군정 질문과 현장 방문, 조례안 심사 등을 통해 군민의 삶이 더 나아지도록 꼼꼼히 살폈다”며 “처리된 안건들이 실질적 성과로 이어지길 기대한다”고 말했다.

