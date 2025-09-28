대한민국, 전주드론축구월드컵 초대 챔피언 등극

Class40 한국, Class20 일본 대표팀 정상 올라

전주드론축구월드컵에서 대한민국 대표팀이 Class40 우승을 차지해 초대 챔피언이 됐다. /전주시

대한민국 드론축구 국가대표팀이 '2025 전주드론축구월드컵'에서 Class40 부문 우승을 차지하며 초대 챔피언에 올랐다.

전주시는 지난 27일 전주월드컵경기장에서 전주드론축구월드컵 시상식을 열고 드론축구(Class40·Class20) 국가대표전, 클럽대항전, 크래싱 대회, 슈퍼파일럿 선발대회 등 주요 종목 수상자에게 트로피와 메달을 수여했다.

23개국이 참가한 국가대표전 Class40(일반부) 결승에서는 대한민국 대표팀이 중국 대표팀을 꺾고 정상에 올랐다. 국가대표전 Class20(청소년부) 결승에서는 일본 대표팀이 대한민국 대표팀과 맞붙어 우승을 차지했다.

클럽대항전 결승에서는 노련한 경기력과 끈끈한 조직력을 발휘한 대한민국(Class40), 대한민국(Class20) 대표팀이 우승컵을 들어 올렸다.

특히 이번 전주드론축구월드컵에서 시범 종목으로 선보인 크래싱 대회 우승은 흔들림 없는 집중력을 보여준 대만 대표팀에게 돌아갔다. 또 다른 시범 종목인 슈퍼파일럿 선발대회에서는 대한민국 황건우 선수가 우승을 거머쥐었다.

우범기 전주시장은 "이번 드론축구월드컵은 전주가 드론 스포츠 중심지로 도약하는 중요한 계기가 됐다"며 "앞으로도 드론축구를 전 세계인이 즐기는 글로벌 스포츠로 확산시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 전주드론축구월드컵은 지난 25일부터 나흘간 전주월드컵경기장 일대에서 전 세계 33개국 1600명이 참가한 가운데 치러졌다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지